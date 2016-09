Eleições 2016: população poderá denunciar irregularidades através do aplicativo Pardal

A Justiça Eleitoral roraimense disponibiliza a partir desta segunda-feira, 5 de setembro, o aplicativo Pardal, uma ferramenta que pode ser utilizada pela população para denunciar propaganda irregular, compra de votos ou outra irregularidade. O aplicativo permite o envio de textos, imagens e vídeos com informações que auxiliem a Justiça Eleitoral na fiscalização do pleito municipal deste ano, no qual serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais para dispositivos móveis que comportem os sistemas IOS e Android. Para denunciar, basta o cidadão tirar uma foto ou fazer um vídeo e enviar o material. O denunciante deve informar seus dados pessoais, que podem ser mantidos em sigilo. Deve ser informado ainda quem é o denunciado, os detalhes e as provas da irregularidade e onde o fato ocorreu (município, bairro e local, com endereço ou ponto de referência). Só pode ser enviado o limite de 50 MB de foto ou vídeo por denúncia, que é encaminhado diretamente ao Ministério Público Eleitoral para análise.

Conforme explicou o servidor da Ouvidoria Eleitoral do TRE-RR, Marcelo Alt, as denúncias somente serão recebidas se tiverem a autoria identificada. “Quem não tiver smartphone, pode efetuar as denúncias diretamente no site do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), no link http://www.tre-rr.jus.br/institucional/ouvidoria/pardal”, disse Alt.

Para o presidente do TRE-RR, desembargador Mauro Campello, o aplicativo é uma importante ferramenta de combate à corrupção eleitoral. “Queremos contar com a participação ativa da população para fiscalizar todo o processo eleitoral. A sociedade organizada é primordial para garantir a consolidação da democracia. O TSE regulamentou essa ferramenta e nós estamos colocando em prática”, comentou Campello.

Pardal

O Pardal é um aplicativo que tem sido utilizado desde as eleições de 2012, desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). No pleito de 2014, também foi utilizado de forma localizada por alguns Estados, dentre eles o TRE-MT. Para este ano, o App foi ampliado pelo TSE para que tenha abrangência nacional.

Raimundo Siqueira