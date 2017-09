Educar é Prevenir vai atender escola em Pacaraima na próxima semana

O projeto ‘Educar é Prevenir’ da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Roraima, por meio do Núcleo de Promoção e Prevenção as Vítimas de Tráfico de Pessoas, estará nos dias 27, 28 e 29 de setembro no município de Pacaraima, localizado ao Norte de Roraima, fronteira com a Venezuela.

O projeto, que tem como finalidade capacitar a comunidade escolar para atuar no enfrentamento ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual no Estado, vai atender a Escola Estadual Cícero Vieira Neto.

A procuradora especial da mulher da Assembleia, deputada Lenir Rodrigues (PPS), explica que este é o segundo município do interior a ser atendido. “Pacaraima é um dos municípios com incidência do tráfico de pessoas, por se tratar de uma área fronteiriça, e precisamos trabalhar de maneira redobrada, pois a principal ferramenta de combate é a divulgação das informações sobre como prevenir e como denunciar estes crimes”, reforçou a procuradora.

Veja como serão divididas as atividades em Pacaraima:

27- A Escola receberá o material informativo (como a caixa-jaula, flyers, cartazes, banners e filmes); 28- A comunidade escolar será capacitada pela equipe do Núcleo de Prevenção ao Tráfico de Pessoas; 29- Será realizada uma Roda de Conversa com a comunidade escolar e os alunos para apresentação dos trabalho.

O ‘Educar é Prevenir’ iniciou em junho deste ano e tem como proposta capacitar a comunidade escolar para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, principalmente para fins de exploração sexual. A Escola Cícero Viera fica localizada Rua N.º 1, bairro Suapi, Pacaraima, município distante 218 quilômetros.

Tarsira Rodrigues