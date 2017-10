Educar é Prevenir encerra atividades na escola Luiz Rittler de Lucena

Em uma sala temática foi apresentado, na prática, os caminhos que levam ao tráfico de pessoas. O público era alunos do Colégio Militar Estadual Luiz Rittler Brito de Lucena, no bairro Nova Cidade, zona Oeste de Boa Vista, encerraram as atividades nesta sexta-feira, 20. A ação é do projeto Educar é Prevenir, coordenado pela Procuradoria Especial da Mulher, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), por meio do Núcleo de Promoção e Prevenção as Vítimas de Tráfico de Pessoas.

A procuradora especial da mulher, deputada Lenir Rodrigues (PPS), disse estar impressionada com o resultado dos trabalhos. “Os alunos que fizeram essa sala temática souberam trabalhar a realidade do crime de tráfico. Demostraram na prática como ocorre e isso é processo educativo”, avaliou, ao elogiar a todos os envolvidos e afirmar que esta foi a primeira escola a desenvolver um projeto específico sobre o tema.

Paulo Murer tem 15 anos e é aluno do 9º ano da Rittler de Lucena. Ele foi um dos responsáveis pela construção da sala temática. “Fizemos essa demonstração para mostrarmos o que aprendemos durante esta semana de trabalho. Tem gente mal, que tem coragem de fazer as piores coisas com as pessoas. Até um copo com água que você tomar de um estranho, pode levar você para o cativeiro do tráfico de pessoas”, disse o aluno.

O também estudante do 9º ano, Meydson Almeida, disse que foi uma semana produtiva de conhecimentos que serão levados para a vida toda. “Aprendemos muito, o Educar é Prevenir nos ajudou a abrir os olhos para essa situação perigosa”, reforçou o adolescente.

Para o gestor da instituição de ensino, coronel Cidinei da Silva, o projeto trouxe esclarecimentos e incentivo a valorização e ao cuidado com vida. “Nossa vida vale muito e as vezes negligenciamos ela, então procurem ajudar uns aos outros”, aconselhou o gestor.

Os adolescentes participaram ainda da roda de conversa com os integrantes da Rede de Combate ao Tráfico de Pessoas, onde eles puderam fazer perguntas e esclarecer dúvidas sobre o assunto.

Tarsira Rodrigues