Educação: Sesc dá início ao ano letivo com 1.537 alunos

Nesta semana, a Escola Sesc iniciou o ano letivo de 2017 com 1.537 alunos matriculados da educação infantil ao ensino médio integral. Recebidos por todo o corpo docente e gestores, o primeiro dia de aula contou com as boas vindas da direção e presidência da instituição.

Ademir dos Santos, presidente do Sesc Roraima, afirma que recepcionar os alunos é importante para o estreitamento da relação – aluno/escola e destaca que o trabalho proposto para 2017 será intensificado.

“Possuímos uma proposta pedagógica baseada na construção do conhecimento em suas diferentes idades e fases estudantis. Nos orgulhamos em ver esta instituição sendo um referencial, atuando significativamente na vida das crianças e jovens. A procura por vagas é maior que a oferta, nosso índice de aprovação nos vestibulares é sempre superior a 95%. Em 2017, vamos avançar ainda mais”, afirmou Ademir.

O planejamento educacional da Escola Sesc é composto para atender as carências que o Brasil apresenta e as necessidades dos alunos nos quesitos: tecnologia, estrutura e conteúdo pedagógico. Na Escola Sesc, o processo educacional é realizado juntamente com atividades culturais e esportivas como: campeonatos, feiras, projetos interdisciplinares e intergeracionais, palestras, atividades recreativas, musicalização e eventos alusivos em datas comemorativas.

“Contamos com uma equipe de pedagogos e servidores sintonizados com a proposta pedagógica do Sesc. Priorizamos a formação integral destes alunos que representam uma importante parcela da sociedade. Iniciamos o ano com projetos novos e promissores”, afirma a diretora do Sesc, Andréa Magnavacca.

Tecnologia

Na Escola Sesc, o SistemaGiz-AIX, ferramenta de fácil acesso, desenvolvida para pais/responsáveis gerenciar a vida escolar dos filhos/dependentes. Nele, estão as notas, faltas, registro de horários de entrada e saída, ente outras informações. Além disso, em tempo real, o sistema envia mensagens SMS aos pais, informando o horário de entrada e saída dos filhos na instituição.

Manual do Aluno

Para acolhimento da família, sensibilização e conscientização das diretrizes adotadas pela Escola Sesc, os pais/responsáveis receberão no primeiro bimestre do ano letivo, o Manual do Aluno – cartilha que expõe as normas da gestão escolar, metodologia, orientações sobre disciplinas, projetos, horários e uniforme.

Estrutura

A unidade possui rampa, passarelas, 31 salas de aula, laboratórios, sala multifuncional, sala de ciências, sala de música, 2 salas de arte, secretaria, biblioteca, cantina e restaurante exclusivo. Com estrutura totalmente adaptada e sinalizada, todos os locais são devidamente adequados para a inclusão de estudantes com limitações funcionais. Além disso, os alunos têm acesso ao Ginásio Poliesportivo, Parque Aquático, Academia (musculação e artes marciais), teatro, cinema e galeria de exposições artísticas.

Larissa Mello