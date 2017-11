Educação: presidente da ALERR garante R$ 12 mi no Orçamento para pagamento das progressões

Em reunião realizada no Sinter (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Roraima), na noite desta quarta-feira, dia 22 de novembro, foi apresentado à categoria a proposta de emendas parlamentares para que seja garantido o pagamento das progressões dos trabalhadores em Educação a partir de 2018.

O diretor geral do Sinter, Flávio Bezerra, lembrou que o pagamento das progressões dos trabalhadores em Educação (professores, técnicos educacionais, supervisores escolares e analistas), se arrasta há quase 10 anos, sempre enfrentada com greve.

“O Estado aumentou o Orçamento da Educação em 40%, mas não pôs rubrica específica para retroativos. Sabemos que com a Assembleia a gente não vai conseguir tudo que é devido pelo Estado para os trabalhadores em educação, que gira em torno de R$ 40 milhões de retroativo das progressões, mas esperamos com as emendas parlamentares garantem que pela menos esse pagamento comece a ser feito pelo Governo em 2018. Isso representa o tratamento de saúde que o servidor precisa, é uma qualidade de vida para o trabalhador e sua família e, também a diminuição da aflição que está no coração e no bolso de todos nós. Já entramos judicialmente com cobrança do acordo de greve e semana que vem estaremos com o secretário de educação e o de finanças elaborando calendário para pagamento de retroativos de progressões, todos os esforços serão feitos para defender os direitos dos trabalhadores por esta diretoria “, afirmou o diretor geral do Sinter, Flávio Bezerra.

O deputado Jalser Renier, presidente da ALERR (Assembleia Legislativa do Estado de Roraima) participou da reunião e disse que vai buscar alocar recursos dentro do Orçamento do Estado para que o pagamento comece a ser efetuado em 2018.

“Dentro do Orçamento do Estado, eu já identifiquei R$ 7 milhões para que numa Emenda de Plenário, esse valor seja acrescido em favor das progressões dos profissionais da Educação. Eu estou agora tirando mais R$ 5 mihões da Comunicação do Governo, para alocar o recurso no Orçamento Geral do Estado e a Assembleia vote e o remanejamento seja feito independente dos 25% já destinados à Educação. Nós vamos acrescer esses R$ 12 milhões no Orçamento Geral do Estado. Nós já temos a previsão orçamentária para colocar esse processo para que o Estado no ano faça cumprir, dentro do calendário e dentro do orçamento o pagamento das progressões”, garantiu o presidente da ALERR, Jalser Renier.

“A previsão é que a votação do Orçamento seja feira no início de dezembro, antes do recesso parlamentar. É importante a participação de toda a categoria na Assembleia no dia da votação, como forma de pressionar os deputados a votarem favoráveis ao nosso pleito”, alertou Flávio Bezerra.

Gilvan Costa