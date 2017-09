Educação para o Trânsito: Detran entrega prêmios aos vencedores do concurso nesta segunda-feira

Durante a abertura da Semana Nacional de Trânsito, na segunda-feira, 18, às 17 horas, no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos, o Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) realizará a entrega dos prêmios aos vencedores do 3º Concurso de Educação para o Trânsito.

Lançado em junho deste ano, o concurso envolveu estudantes de escolas públicas e particulares do Estado na produção de trabalhos com temas relacionados ao dia-a-dia do trânsito, com a finalidade de conscientizar todos sobre segurança e conduta responsável no tráfego.

Dividido em seis categorias: Pré-Escolar; Ensino Fundamental; Ensino Médio; EJA (Educação de Jovens e Adultos); Especial e Educadores, o concurso deste ano teve 905 trabalhos inscritos. De acordo com cada categoria, foram feitos Desenhos, Pintura com Guache, Frases com ilustrações, Redação, Histórias em Quadrinhos, Curta Metragem e Paródia, pelos alunos, e Projeto Pedagógico, pelos professores.

Serão pagos R$ 63.500 em premiações aos vencedores. Entre os estudantes, a premiação varia de R$ 900 a R$1.700, dependendo da colocação e da modalidade. Para os professores, os prêmios serão de R$1.500 até R$3.500.

A diretora de Segurança de Trânsito, Angelice Janesko, ressalta a importância da atividade educacional proporcionada pelo concurso. “Foram mais de cinco meses de muito trabalho, divulgando em todas as escolas, cumprindo prazos, recebendo os trabalhos, analisando, para, enfim, a comissão julgadora avaliar os melhores que serão premiados”, disse.

Ainda de acordo com a diretora, esse foi o maior concurso realizado pelo Detran. “Este ano, o concurso superou o que já tivemos. Esta edição foi o que alcançou maior número de inscritos, totalizando 905 trabalhos”, explicou Angelice Janesko e acrescentou: “O objetivo maior desse concurso não é dar prêmio, mas que o tema trânsito seja discutido em sala de aula”.

Lista dos vencedores por categoria

PRÉ-ESCOLAR

1º- Maria Isabelly Carvalho Martins – Escola Municipal Jânio da Silva Quadros (471 pontos)

2º- Helena Falcão Ramos – Escola e Creche Barulhinho (463 pontos)

3º- Isabele da Silva Vargas – Escola Municipal Sonho Infantil (456 pontos)

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º, 2º e 3º ANO

1º – Moisés dos Santos Pereira – Escola Municipal Criança Feliz (477 pontos)

2º – Kinbenlly Eduarda Francisco de Souza – Escola Municipal Martinha Thury Vieira (465 pontos)

3º- Dieslin Cavalcante Ribeiro – Escola Municipal Balduino Wottrich (460 pontos)

ENSINO FUNDAMENTAL – 4º e 5º ANO

1º- Juliana Morais Silva – Escola Municipal Francisco Cássio de Moraes (493 pontos)

2º- Camile Medeiros de Jesus – Escola Municipal Martinha Thury Vieira (485 pontos)

3º- Rhanna Victória Silva Rodrigues – Escola Municipal Martinha Thury Vieira (479 pontos)

ENSINO FUNDAMENTAL – 6º e 7º ANO

1º- André Lucas Emídio de Lima – Colégio Militar Coronel Derly Luís Vieira Borges (489 pontos)

2º- Raynara Cristinny Roodrigues Barroso – Escola Estadual Antônia Coelho de Lucena (480 pontos)

3º- Neemias Silva Mesquita – Colégio Militar Estadual Irmã Maria Teresa Parodi (465 pontos)

ENSINO FUNDAMENTAL – 8º e 9º ANO

1º- Beatriz Cruz Neves dos Santos Nascimento – Escola Estadual Oswaldo Cruz (481 pontos)

2 º- Felipe Geovane da Silva Costa Lima – Escola Estadual Oswaldo Cruz (479 pontos)

3º- Yannarelli Maciel Feitosa – Escola Estadual Idarlene Severino da Silva (470 pontos)

ENSINO MÉDIO

1º- Jhonantha Rodrigues de Oliveira – Escola Estadual Senador Hélio da Costa Campos (452 pontos)

2º- Marcos Gabriel Nunes Cavalcante dos Santos – Escola Estadual Ayrton Senna da Silva (450 pontos)

3 º-Sthefany Gabrielle Melo Martins – Colégio de Aplicação da UFRR (Universidade Federal de Roraima) (449 pontos)

EDUCAÇÃO ESPECIAL

1º- Uriel Rodrigues Barroso – Escola Estadual Professor Severino Gonçalo Gomes Cavalcante (450 pontos)

2º -Rodrigo Schramm Silva – Escola Estadual Euclides da Cunha (445 pontos)

3º- Glisla Gabriele Caridade Maquiné – Escola Estadual Senador Hélio da Costa Campos (439 pontos)

EJA

1º- Francivaldo Caripuna – Escola Municipal Francisco de Souza Bríglia (478 pontos)

2º- Teresa Domingas de Jesus – Escola Municipal Francisco de Souza Bríglia (475 pontos)

3º- Jéssica Sabrina Ferreira de Sousa – Escola Municipal Francisco de Souza Bríglia (461 pontos)

EDUCADOR

1º- Daniele Maquine Rodrigues – Escola Municipal Martinha Thury Vieira (496 pontos)

2º- Maria Antônia Madeira da Silva – Escola Municipal Casimiro de Abreu (464 pontos)

3º Márcia Demétrio – Escola Municipal Cunhatã Curumim (459 pontos)

Fernando D’Gilfa