Educação: nove escolaas da rede estadual abrem matrículas nesta segunda-feira

O período de matrículas das escolas inseridas no Calendário 1 da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) inicia nesta segunda-feira, 2, e encerra na sexta-feira, 6. Ao todo, são 66 escolas, sendo nove da Capital e 57 do Interior. As aulas nessas unidades começam no dia 30 deste mês. Neste ano, a Seed terá três calendários diferentes em razão da greve de 2015.

No Calendário 1 estão o Colégio Militar Estadual Cel. PM Derly Luiz Vieira Borges e as escolas Euclides da Cunha, Professora Maria Raimunda Mota de Andrade, São Vicente de Paula, Luiz Ribeiro de Lima, Presidente Costa e Silva, Professor Jaceguai Reis Cunha, Professora Wanda David Aguiar e Senador Hélio da Costa Campos.

As rematrículas, ato de confirmação de permanência do aluno na unidade escolar, se dará automaticamente nos termos da Lei nº 1.101/16. Conforme Calendário Escolar, o recesso nessas unidades será do dia 1º a 15 de julho. Já o término do ano letivo está marcado para o dia 15 de dezembro, com o total de 206 dias letivos.

Para efetuar a matrícula, a documentação necessária é: documento de Transferência ou Declaração, com validade de até 30 (trinta) dias; Registro Civil ou Cédula de Identidade; CPF (quando se tratar de matrícula no Ensino Médio); e foto 3X4, na quantidade definida pela escola. O procedimento de matrícula é feito nas próprias escolas, no horário da manhã e tarde.

Relação das escolas que iniciarão o ano letivo em 30/01/2017

Boa Vista

Colégio Militar Estadual “cel. PM Derly Luiz Vieira Borges”

Euclides da Cunha

Profª Maria Raimunda Mota de Andrade

São Vicente de Paula

Luiz Ribeiro de Lima

Presidente Costa e Silva

Profº Jaceguai Reis Cunha

Profª Wanda David Aguiar

Senador Hélio da Costa Campos

Alto Alegre

Desembargador Sadoc Pereira

Prof. Geraldo da Silva Pinto

Delcy Barreto de Souza

Maria Francisca da Costa Moraes

14. Rui Barbosa

Amajari

Ovídio Dias

Bonfim

João Vilhena

Aldébaro José de Alcântara

Boa Vista Rural

Albino Tavares

Nilo José de melo

Cantá

Barbosa de Alencar

Alcides Miguel

Antonio Augusto Martins

Professora Genira Brito Rodrigues

Otília de Souza Pinto

José Aureliano da Costa

Raimundo Carlos Mesquita

Santa Catarina

Mário Homem de Melo

Caracaraí

Edmur oliva

Sebastião Benício da Silva

Sebastião Vieira

Maria Lima Uchoa

Valério Magalhães

José Vieira Sales Guerra

Centro de Educação Especial Denise Messias Santos

Presidente Castelo Branco

Padre Calleri

Roraima

João Rogelio Schuertz

Caroebe

Clóvis Nova da Costa

Dom Pedro I

Tereza Teodoro

Vidal da Penha

Iracema

Manoel Agostinho

José Pereira de Araújo

Mucajaí

Prof. Wenceslau Catossi

Nova Esperança

Francisco Julião

Nossa Senhora da Penha

Sebastião Correa

Normandia

Mariano Vieira

Pacaraima

Cícero Vieira Neto

Maria Marricelma de Oliveira Cruz

Rorainópolis

Tenente João Azevedo Cruz

1° de maio

Fagundes Varela

Leopoldo Campelo

José Bonifácio

Boa esperança

Padre Eugênio Pssamai

Professora Antônia Tavares da Silva

José de Alencar

São João

Henrique Dias

Francisco Ricardo Macedo

São Luiz

Darcy Ribeiro

Uiramutã

Joaquim Nabuco

Ozieli Ferreira