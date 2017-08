Educação inclusiva foi tema de formação oferecida pelo CNP

Na noite de quinta-feira, 24, o auditório do fórum de Rorainopólis foi palco da solenidade de certificação do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva (EPTI), oferecido pelo Campus Novo Paraíso do Instituto Federal de Roraima (CNP-IFRR), aos professores das redes estadual e municipal dessa cidade.

O evento foi marcado pela presença de boa parte dos 30 concluintes do curso, autoridades da prefeitura de Rorainópolis e gestores da reitoria e do campus, além de familiares e comunidade em geral.

Com orgulho e expectativa para o futuro, o coordenador de Extensão do CNP, professor Daniel Chiaradia Oliveira, destacou que “este foi o primeiro curso FIC oferecido pelo Campus Novo Paraíso, e sabemos do esforço de cada professor certificado, pois a maioria trabalhava dois turnos em sala de aula e frequentavam as aulas durante a noite. Além disso, essa capacitação foi o pontapé inicial, pois o campus pretende realizar em breve outros dois cursos FIC, em Inglês Básico e em Educação do Campo”.

A vice-prefeita de Rorainópolis, Joilma Teodora de Araújo Silva, ressaltou a importância do IFRR para o desenvolvimento do município, por meio de parcerias institucionais como essa. Ela ainda falou sobre o valor da educação, como meio para melhorar a sociedade e ampliar as oportunidades no mercado dos profissionais capacitados.

A reitora do IFRR, Sandra Mara Botelho externou o entusiasmo em participar de mais um evento de certificação, na mesma semana em que houve três dias de outorgas de grau no Campus Boa Vista, formando 75 profissionais em grau superior. Ela reafirmou o comprometimento das parcerias institucionais e a necessidade de avanços nas questões inclusivas por parte do instituto. Além disso, aproveitou o momento para parabenizar os professores pelo empenho e pela confiança depositada em realizar a capacitação no IFRR.

A emoção também estava estampada no rosto de cada professor que recebeu o certificado e foi destaque no discurso da oradora da turma, Ana Santana Saldanha Maria Rios. Ela agradeceu aos professores pela dedicação, ao instituto pela oportunidade e enfatizou a necessidade de estar preparado para acolher os alunos especiais.

“É preciso investir na formação continuada de todos os professores, promovendo a compreensão dos processos de inclusão e das especificidades do ensino para alunos que apresentam deficiência (sensorial, intelectual, física), transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. O curso em EPTI preencheu bem essa lacuna, pois proporcionou a capacitação para o atendimento do atual alunado da educação especial, que precisa de um olhar diferenciado, mas desprovido de preconceito e intolerância”, disse Ana.

Curso

As aulas foram ministradas em 2016, na Escola Estadual José de Alencar e na Secretaria Municipal de Educação de Rorainópolis, para 30 professores das redes estadual e municipal. A capacitação foi coordenada pela professora Silvina Faria, atualmente do Campus Boa Vista, teve uma carga horária de 160 horas. O curso proporcionou aos cursistas o entendimento dos conceitos de Educação Especial e Inclusiva, a percepção da importância da legislação que trata desse tipo de educação para a igualdade e a diversidade, além do conhecimento das Tecnologias Assistivas para as Pessoas com Deficiência (PcDs), como a Língua Brasileira de Sinais e o Sistema de Leitura e Escrita em Braille, e de noções de atendimento a alunos com altas habilidades.

Sofia Lampert