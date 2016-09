Educação: escolas municipais ultrapassam meta do Ideb 2015

Quando se fala em educação de qualidade, Boa Vista tem muito a comemorar. Pelo quinto ano consecutivo, a Rede Municipal de Ensino superou a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da qualidade do ensino no Brasil. Boa Vista obteve a nota 5.5 para o primeiro ciclo do Ensino Fundamental, ultrapassando a sua própria meta para 2015 (5.3) e a meta nacional (5,2). As notas foram divulgadas no último dia 8, no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

O resultado apontou que das 36 escolas municipais participantes da Prova Brasil (instrumento de avaliação do Ideb) em 2015, 24 atingiram ou ultrapassaram a meta projetada para o ano e algumas já superaram, inclusive, a meta para 2021. É o caso das escolas municipais Pequeno Príncipe e Centenário de Boa Vista que com as notas 6.0 e 6,7, respectivamente, superaram as metas 5,9 e 6,6 projetadas para 2021.

Sandra Aniceto, gestora da Escola Municipal Pequeno Príncipe comemorou o resultado. “É uma alegria saber que os nossos esforços geraram bons frutos. O processo de alfabetização é sempre um desafio nos anos iniciais e estamos a cada ano superando as nossas expectativas. Isso é reflexo de toda uma gestão comprometida, que inclui desde o zelador, gestor, a secretaria e a prefeitura com um todo”, disse.

Além da Pequena Príncipe e Centenário, outras seis escolas municipais atingiram nota 6, são elas: Dalício Faria Filho (6.0), Maria Teresa de Sousa Maciel (6.2), Cunhatã Curumin (6.4), Vovó Julia (6.3), Martinha Thury (6.0) e Francisco de Souza Bríglia (6.0).

A secretária municipal de Educação, Lucivane Freitas, ressaltou que os investimentos na educação municipal estão surtindo o efeito esperado. “O resultado do Ideb 2015 superou as expectativas do município, mas não nos causou surpresa porque o nosso trabalho é pautado com muita responsabilidade, disciplina e foco. Onosso objetivo principal é garantir que as crianças saiam, de fato, alfabetizadas deste primeiro ciclo escolar”, frisou.

Nos últimos três anos, a Prefeitura de Boa Vista reforçou os investimentos na Rede Municipal de Educação. Reformou e ampliou escolas e construiu novas creches, além disso, uniu todos os elementos que garantem um ensino de qualidade. Os estudantes contam com merenda equilibrada, professores capacitados, reforço escolar e a tecnologia a favor do ensino. Isto representa um grande avanço, confirmado pelo Ministério da Educação.

Entenda que cada escola tem sua nota e uma meta a alcançar

O Ideb é o resultado da Prova Brasil, realizada de dois em dois anos com alunos das redes públicas e particulares. A avaliação é feita com alunos das séries do 4º, 5º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio.

Com o Ideb, cada escola brasileira de Ensino Fundamental e Médio obtém uma nota e uma meta já projetada pelo Mec. O resultado sempre é divulgado no ano seguinte ao da aplicação da Prova Brasil. Em 2015, 50 mil escolas e 4,5 milhões de alunos foram avaliados em todo o país.

Para calcular o indicador da qualidade do ensino, o governo combina informações de desempenho dos estudantes em exames padronizados em todo o país, a Prova Brasil, com informações sobre o rendimento escolar, ou seja, número de alunos aprovados. A Prova Brasil avalia os conhecimentos dos estudantes nas disciplinas de matemática e português.

Ceiça Chaves