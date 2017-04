Educação em debate durante Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais

A reforma do ensino médio e a base nacional comum curricular são alguns dos temas em discussão durante a realização do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, que teve início na manhã desta quarta-feira, 19, no Palácio da Cultura. A programação segue até a quinta-feira, 20.

A palestra de abertura está sendo ministrada pelo técnico do Ministério da Educação, Wisley João Pereira, com a participação de conselheiros de Educação de outros estados como Goiás e Pará, como coordenadores e debatedores.

À tarde, a partir das 15h, acontece a reunião plenária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação – Região Norte, na sede do CEFORR (Centro de Formação de Professores), na avenida Presidente Castelo Branco, 668, bairro Calungá. O tema será a socialização das ações dos Conselhos da Região sobre as temáticas: Reforma do Ensino Médio e Base Nacional Comum Curricular.

Na quinta-feira, a partir das 9h, também no CEFORR, está prevista uma palestra sobre a Base Nacional Comum Curricular, com Gislene Trigo, representante do Movimento pela Base. À tarde, a partir das 14 horas, estão programadas duas palestras. A primeira sobre as redes de Assistência Técnica do MEC, e financiamento da Educação, com foco no fator amazônico.

Élissan Paula Rodrigues