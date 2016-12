Educação: Boa Vista avançou na construção de creches, reforma de escolas e aumento do número de vagas

Quando se planeja os investimentos em educação, o resultado é a melhoria da qualidade do ensino. É exatamente esse o modelo de gestão seguido pela Prefeitura de Boa Vista nestes últimos quatro anos. Em 2016, a educação na capital passou por grandes mudanças, a ampliação da rede foi uma das mais importantes. Este ano, 11 novas Casas Mãe foram construídas e seis creches Proinfância inauguradas, aumentando o número de vagas ofertadas para o ensino infantil no município.

Na faixa etária de 2 a 3 anos e 11 meses houve um crescimento de aproximadamente mil vagas nas Casas Mãe e nas creches Proinfância. Antes eram 660 crianças matriculadas nas 22 casas mãe existentes, esse número subiu para 826 nas 27 unidades em funcionamento. A previsão para 2017 é de aproximadamente mil crianças atendidas nas 33 casas, cinco delas ainda a inaugurar. Já nas creches Proinfância do município entraram cerca de 720 crianças nesta faixa etária, distribuídas em 24 turmas.

Na pré-escola o aumento foi de quase três mil vagas. Já no Ensino Fundamental foi registrado um aumento de cerca de mil e setecentas vagas. “Estamos trabalhando para garantir que todas as crianças em idade escolar estejam matriculadas e recebam o estímulo necessário para o seu pleno desenvolvimento cognitivo. Isso só está sendo possível por causa dos investimentos que estamos priorizando na educação”, disse a prefeita Teresa Surita.

A Secretaria Municipal de Educação apresenta todas as dificuldades, progressos e decisões nas reuniões gerenciais mensais, onde se discutem estratégias para melhoria do ensino. Hoje a rede municipal conta com 115 unidades de ensino: escolas, casas mãe e proinfâncias. O ano finalizou atendendo uma demanda de 36 mil alunos entre 2 e 12 anos.

Melhoria na aprendizagem dos alunos e Ideb acima da média

A estrutura melhorou e o ensino também. Este ano, os alunos demonstraram um avanço significativo no aprendizado. Uma das boas notícias é que a Prefeitura já não trabalha mais com o Programa de Alfabetização Intensiva, que oferecia aulas de reforço aos alunos com dificuldades de aprendizagem, isso porque, os estudantes estão respondendo efetivamente às exigências de cada seguimento escolar.

Na pré-escola a criança já começa a receber um estímulo no aprendizado, mas é no 1º ano do Ensino Fundamental que começa o processo de alfabetização. Em 2014, 49% dos alunos saíram do 1º ano alfabetizados, em 2015 esse número subiu para 61%, a previsão deste ano é que 70% dos alunos da rede saiam desta série alfabetizados, ou seja, já reconhecendo o alfabeto, decodificando, escrevendo e lendo com facilidade.

Outra avaliação positiva do ensino foi o resultado do Ideb 2015. Boa Vista obteve a nota 5.5 para o primeiro ciclo do Ensino Fundamental, ultrapassando a sua própria meta (5.3) e a meta nacional (5,2). O resultado apontou que das 36 escolas avaliadas pela Prova Brasil (instrumento de avaliação do Ideb) em 2015, 24 atingiram ou ultrapassaram a meta projetada para o ano e algumas superaram, inclusive, a meta prevista para 2021.

Reformas e aquisições

Este ano, a Prefeitura de Boa Vista deu andamento ao projeto de reformas das escolas municipais. Nesta fase, nove unidades foram incluídas e estão passando por uma revisão geral na estrutura, são elas: Dalício Faria, Martinha Thury, Jael Barradas, Frei Arthur Agostini, Cunhatã Curumin, Nova Canaã, Pequeno Polegar, Jardim das Copaíbas, Vovó Eurides e ainda o Centro Municipal Integrado de Educação Especial. Os serviços incluem reparos na rede elétrica e hidráulica, troca de telhado, restauração de portas e janelas, piso tátil e equipamentos de acessibilidade, além de pintura geral e algumas adaptações no prédio.

Outras aquisições foram feitas para melhorar ainda mais a qualidade de ensino. 11 escolas municipais ganharam laboratórios de informática com equipamentos de última geração. A tecnologia também estar presente na sala de aula por meio de tablets, kits da lego e mesa pedagógicas. Um caminhão-baú refrigerado foi adquirido para auxiliar e transportar produtos que são utilizados na alimentação escolar.

Educação Municipal no cenário nacional

A Educação Municipal se destaca no cenário nacional. A Inclusão Social é um dos motivos, sabe por quê? Enquanto no Brasil, 79% dos alunos com deficiência frequentam salas de aula regulares, em Boa Vista o índice é de 100%. Foi o que citou uma matéria publicada na Revista Nova Escola em agosto deste ano.

Professores e alunos da rede viajaram pelo Brasil, representando Boa Vista e Roraima em eventos importantes. Este ano, a rede municipal de ensino enviou representantes para os programas Missão Pedagógica no Parlamento e Câmara Mirim. Ambos são iniciativas da Câmara dos Deputados, em Brasília. O aluno Lourivan Pereira, 11 anos, chegou à etapa regional da Olimpíada da Língua Portuguesa e participou de oficinas em Salvador, capital da Bahia.

Ceiça Chaves