Edio Lopes visita comunidades ribeirinhas do Baixo Rio Branco

O deputado federal Edio Lopes (PR/RR) viajou nesta terça-feira, 16, para visitar as comunidades ribeirinhas de Caracaraí e Rorainópolis, situadas no Baixo Rio Branco. O objetivo da viagem é verificar in loco o andamento de obras e de projetos nas áreas de saúde, moradia e inclusão social.

Durante a agenda, o deputado visitará todas as 16 vilas que estão situadas nas proximidades dos rios Branco, Jauaperi, Xeruini, Caicubi e Negro (divisa Roraima com Amazonas).

Na vila de Santa Maria do Boiaçu (Rorainópolis), acompanhado do prefeito Leandro (PSD) e da vice-prefeita Joilma (MDB), Edio visitará o andamento de obras, como a da Unidade Básica de Saúde. Além disso, o deputado e o prefeito Leandro irão escolher o local onde será construída a primeira quadra coberta da região do Baixo Rio Branco.

Edio estará nas vilas de Sacaí, Xeruini e Cachoeirinha, na presença da prefeita de Caracaraí, Socorro (PROS), inaugurando o serviço de internet gratuita via satélite. Ainda em Cachoeirinha, Edio visitará as obras das 50 casas que estão em fase final de construção.

“Nossa visita se encerra no sábado (20), na Vila de Itaquera, onde participaremos dos festejos de São Sebastião, festejo este que é tradicional nesta comunidade”, salienta Edio Lopes. Estarão presentes também nesta viagem, a prefeita de Mucajaí, Eronildes Nega (PR), o senador Romero Jucá (MDB/RR) e o secretário Nacional do Esporte, Lazer e Inclusão Social, Leandro Cruz, do Ministério do Esporte.