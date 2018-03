Edio Lopes visita andamento das obras drenagem pluvial em Caracaraí

Na tarde desta sexta-feira, 1º, o deputado federal Edio Lopes (PR/RR) estará em Caracaraí para visitar o andamento das obras de drenagem do bairro Santo Antônio. A ação faz parte de mais uma emenda de autoria do parlamentar, com recursos de R$ 1,5 milhão junto a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

As obras estão bastante avançadas. Com a implantação e melhoria do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, além de levar melhorias urbanas, vai também controlar doenças e agravos em áreas endêmicas de malária, problema comum na região.

O parlamentar destaca a importância de ações na área de saúde como estas porque a drenagem ajudará no escoamento da água nos períodos de chuva, onde o inverno amazônico é intenso. “A ação levará qualidade de vida aos habitantes do município, além de melhorias na saúde pública da população”, explica Edio Lopes.

A primeira parcela do investimento foi recebida pela prefeitura do município em julho deste ano, no valor de R$ 750 mil. O deputado ainda tem garantido para este ano outros recursos para drenagem que já está em fase de contratação.