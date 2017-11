Edio Lopes quer implantação de indústria de beneficiamento de mandioca em Mucajaí

O deputado federal Edio Lopes (PR/RR) esteve em audiência no final da manhã desta quinta-feira, 9, com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, onde solicitou apoio para implantação de um projeto de produção de farinha, incluindo toda a estrutura necessária para o plantio, cultivo e beneficiamento da mandioca em benefício de agricultores familiares de Mucajaí. O valor do empreendimento é de R$ 1,764 milhão.

Na reunião, foi solicitado apoio do Ministro para descentralizar os recursos para a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). “O projeto é desenhado para o cultivo de 250 hectares de mandioca, e irá atender, no mínimo, 100 pequenas propriedades de agricultores familiares”, explicou o deputado.

O projeto prevê a construção de galpão, a aquisição e instalação de equipamentos apropriados para o cultivo e beneficiamento da mandioca, e de máquinas (tratores de pequeno porte). A estrutura que será instalada contará com a capacidade de produção de 100 sacas de farinha mandioca por dia.