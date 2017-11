Edio Lopes garante recursos para obras de sistema de drenagem pluvial em Caroebe

Sempre em busca de melhorias na área da saúde pública, o deputado federal Edio Lopes (PR/RR) garantiu aproximadamente R$ 2 milhões para obras de sistemas de drenagem de águas pluviais em duas áreas em Caroebe. O projeto irá atender a sede do município, com investimentos de R$ 1.335.858 milhão, a vila de Entre Rios, com R$ 514.142 mil.

Os recursos são provenientes de duas emendas do parlamentar, que já estão contratadas e em fase de aprovação de engenharia junto a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Em breve os recursos serão liberados para o início das obras.

O sistema de drenagem de água, além de trazer melhorias urbanas, visa também o controle de doenças e agravos em áreas endêmicas de malária, problema comum na região.

“A drenagem nessas áreas será muito importante para a região, pois ajudará no escoamento da água nos períodos de chuva, onde o inverno amazônico é intenso. A ação levará qualidade de vida aos habitantes do município, além de melhorias na saúde pública da população”, explica Edio Lopes.