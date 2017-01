Edio Lopes garante R$ 11,5 milhões para obras de rede de esgoto em Normandia

O início de 2017 já tem boas notícias para os moradores do município de Normandia. Graças ao empenho do deputado federal Edio Lopes (PR/RR) foram destinados para o município R$ 11,5 milhões que serão investidos para obras de implantação de rede de esgoto. Na última semana de dezembro Edio teve a confirmação da liberação dos empenhos pela Fundação Nacional da Saúde (Funasa).

Essa grande quantidade de recursos foi indicado pelo deputado Edio, no final de 2015, dentro da emenda de bancada de Roraima. Com a confirmação do empenho a nova gestão da Prefeitura deverá elaborar projeto detalhando as regiões que serão beneficiadas.

Essa foi uma das últimas ações confirmadas pelo deputado Edio em 2016. “Fechamos o ano de maneira bem produtiva no Congresso Nacional, já que tivemos liberados todos os nossos projetos e isso graças a dedicação e competência de nossa equipe em Brasília e em Roraima, e também pelo comprometimento de nossos parceiros no estado, especialmente nossos ex-prefeitos e suas equipes. Eles não mediram esforços para realizarem todas as exigências que o Governo Federal impõe para a liberação dos convênios frutos de nossas emendas. Esse recurso é a prova do que afirmamos, três empenhos totalizando mais de R$11 milhões para importantes obras de implantação de rede de esgoto em Normandia”, contou Lopes.

Mais recursos

O deputado Edio também finalizou o ano de 2016 com mais recursos para municípios de Roraima. Foi empenhado o valor de R$ 1,5 milhão para a recuperação de vicinais na área rural de Caracaraí.

O projeto ainda depende de aprovação técnica junto a SUDAM e só após disso é que a Prefeitura realizará os processos administrativos para licitar o projeto para depois receber os recursos de custeio para realização da recuperação das vicinais. Essa é uma obra prioritária para o município já que a população é bastante prejudicada no período de chuvas.