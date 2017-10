Edio Lopes discute orçamento de 2018 com diretor do Programa Calha Norte

Na manhã desta quarta-feira, 4, o deputado federal Edio Lopes (PR/RR) esteve em reunião com o diretor do Departamento do Programa Calha Norte (PCN), Brigadeiro Roberto de Medeiros Dantas. Como relator das questões orçamentárias relacionadas à Defesa e Justiça, o parlamentar aproveitou o encontro para ouvir as várias dificuldades e necessidades enfrentadas pelo Programa.

O diretor Roberto Dantas destacou ao deputado duas ações específicas que necessitam de apoio e equilíbrio orçamentário necessário entre elas, que são: manutenção das unidades militares e de desenvolvimento. Ele explicou que desde 2012 para cá, o apoio na conservação dos pelotões sofreu uma redução abrupta. “Desenvolvimento trabalha junto com soberania. Não existe país soberano que não seja desenvolvido, e não existe país desenvolvido que não seja soberano”, salientou Dantas.

Outra questão abordada pelo deputado foi a de assegurar no orçamento, recursos suficientes para a implantação de um sistema de energia solar com capacidade de fornecer toda a energia necessária aos pelotões de fronteiras de Surucucus e Auaris e, também, garantir recursos para que o 6º Batalhão de Engenharia de Construção de Roraima, possa adquirir máquinas para sua equipe de terraplanagem.

Muito satisfeito, Edio Lopes agradeceu o Brigadeiro Roberto Dantas pelas informações abordadas na reunião e disse que o Programa Calha Norte, existente há 35 anos, é de grande importância para região e precisa ser reestruturado e valorizado.