Edio Lopes apresenta emenda para aquisição de viaturas para Policia Rodoviária Federal

As indicações de emendas individuais do deputado federal Edio Lopes (PR/RR) ao Orçamento da União de 2017 alcançam mais de R$ 15 milhões. Entre as emendas apresentadas, o deputado formalizou a indicação de recursos para atender a demanda da Policia Rodoviária Federal em Roraima. O valor da emenda é de R$ 400 mil para investir na aquisição de duas viaturas para reforçar o policiamento ostensivo.

A aquisição de viaturas foi uma solicitação apresentada ao deputado Edio pelo do ex-vereador de Mucajaí Molina e que também é agente da PRF. “Ele conhece bem o trabalho dos policiais rodoviários no nosso estado e nos procurou em busca desse importante apoio que visa dar melhores condições de trabalho aos agentes”, contou Lopes.

O deputado reconhece que a destinação de recursos federais à PRF contribui para estimular as ações da instituição no estado. “É essencial fortalecer nossas instituições e nossa indicação de emenda tem o intuito de valorizar o trabalho dos policiais rodoviários. Eles trabalham para garantir a segurança das nossas rodovias e isso é um serviço indispensável para todo o país e, em especial, ao estado de Roraima”, contou.

A apresentação da emenda do deputado também teve a participação do superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Roraima, inspetor Conrado.