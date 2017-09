Edição Roraima da Hackathon da Embrapa abre inscrições até o dia 13 de setembro

Estão abertas até o dia 13 de setembro as inscrições para o Hackathon Acadêmico 2017 da Embrapa. Em Roraima, a competição desafiará alunos e profissionais recém-formados a desenvolver tecnologias digitais para o campo, tendo como tema “Solução mobile para difusão de informações tecnológicas e de levantamento de demandas de pesquisa”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço eletrônico https://www.embrapa.br/hackathon.

O concurso é aberto à participação de estudantes ou egressos (formados há no máximo três anos) do ensino médio, técnico ou superior de instituição pública ou privada. Os interessados devem formar equipes de dois a cinco integrantes.

De acordo com o coordenador do evento no Estado, o pesquisador Amaury Bendahan, a competição busca colocar em prática o conhecimento da sala de aula para transformar as informações da pesquisa em soluções tecnológicas. O esperado é que ao final da maratona tenhamos protótipos de aplicativos com funcionalidade simples, design adaptado ao perfil dos produtores e que estabeleça uma comunicação rápida e eficiente. Dessa maneira, contribuindo para a adoção das tecnologias geradas pela Embrapa”, explica.

Calendário

A primeira etapa do Hackathon será um encontro presencial, no dia 21 de setembro, que acontecerá no Centro de Ciência, Tecnologia e Informação (CCTI) da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Na data, os inscritos participarão de mentorias, brainstorming e intercâmbio de experiências que ajudarão no processo de desenvolvimento da solução tecnológica. Para isso, as equipes contarão com padrinhos da Embrapa, que acompanharão e apoiarão os participantes com informações da pesquisa agropecuária.

Os julgamentos das soluções ocorrerão presencialmente no dia 18/10, durante evento de encerramento, que será sediado na Embrapa Roraima. O resultado final do Hackathon será divulgado no dia 19/10.

Parceiros e patrocinadores

São parceiros do Hackathon Acadêmico Embrapa – Edição Roraima, a Prefeitura de Boa Vista e a Buriti Valley. O evento conta com patrocínio da Folha de Boa Vista, Agropecuária Garrote, Faculdade Estácio Atual, Unno Veículos, Sistema Faerr / Senar e Pousada Platô do Tepequém.

Clarice Rocha