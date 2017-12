E-Natjus: Sesau e TJRR firmam parceria para agilizar demandas judiciais da saúde

Para auxiliar e agilizar as decisões judiciais na saúde pública, foi assinado, na quinta-feira. 7, um termo de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) e a Secretaria Municipal da Saúde de Boa Vista.

O termo assinado é para a criação de um projeto que ajudará os juízes em decisões sobre demandas de saúde, já que, muitas vezes, os processos envolvendo a saúde necessitam de informações técnicas sobre a área. O projeto se trata da criação do Banco Nacional de Pareceres, que será alimentado no sistema e-NatJus, após uma orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O secretário estadual de Saúde, Paulo Linhares, explicou que a parceria será muito importante para agilizar os processos envolvendo a saúde. “Agradeço o olhar diferenciado do judiciário sobre a saúde do Estado. Principalmente porque em Roraima, uma quantidade mínima da população utiliza a saúde privada, então a saúde pública atende praticamente toda a população, o que exige medidas para estar sempre agilizando e desafogando essa demanda”, observou.

A presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, Elaine Bianchi, explica que quando as decisões envolvem a saúde, precisam de urgência, pois se tratam de vidas. “O juiz não é um técnico de saúde, por isso precisamos de respaldo técnico, pois muitas vezes não conhecemos muito sobre remédios, procedimentos médicos e cirúrgicos, entre outros.”

“O e-NatJus promoverá a diminuição dos prazos e vai dar mais agilidade aos processos em que há risco de morte, por exemplo. Além de promover um desafogamento das demandas do judiciário”, afirmou Elaine Bianchi.

Antes mesmo de o pedido ser apreciado pelo juiz, o processo será encaminhado ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), que, rapidamente dará um parecer sobre todas as questões técnicas da ação. A equipe técnica contará com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos, que tem conhecimento dos procedimentos, tanto da demanda estadual quanto da municipal.

De acordo com o Secretário Administrativo do TJ-RR, Bruno Furman, o suporte do e-NatJus será permanente e contará com uma sala que irá dispor de mobiliário e acesso à internet para que os magistrados possam acessar o sistema e sanar suas dúvidas.

E-Natjus

O e-NatJus é o sistema do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário. Trata-se de um cadastro nacional de pareceres, notas e informações técnicas, que servirão de base científica para as decisões dos magistrados de todo o País.