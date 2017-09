Durante aula prática alunos aprendem sobre formulação do preço de venda

Alunos que cursam especialização em Gestão Fiscal e Tributária no Centro Universitário Estácio da Amazônia produziram possíveis artigos para venda e aprenderam sobre a apuração dos custos dos mesmos para a formulação do preço de venda. A aula aconteceu na manhã deste sábado, 16, durante o encerramento das atividades da disciplina de gestão dos tributos na formação de preços e custos, ministrada pelo professor Dori Barreto.

Conforme ele, os participantes levaram em conta a tributação local e efetuaram a formulação do preço de venda com a ferramenta mark-up multiplicador, um índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para a formação do preço de venda, baseado na ideia do preço margem.

Para o professor, a aula prática serviu para a compreensão dos alunos em relação aos elementos que compõem os custos de produção do que será comercializado, aplicação do preço de venda levando em conta os tributos e despesas, além da aplicação prática da taxa de formulação do preço.

Os acadêmicos produziram sucos em garrafas de dois litros, sanduíches naturais, paçoca, salada de frutas, entre outros. Cada grupo tinha que produzir, pelo menos, 15 unidades do produto, sendo que 10 podiam ser feitas em casa e cinco em sala de aula, para que o professor pudesse acompanhar o processo produtivo. Depois disso, os alunos, que já tinham participado de uma aula teórica sobre a formulação dos custos, aprenderam na prática a calcular os preços desses produtos. “Foi uma conexão da prática com a teoria. Eles aprenderam a calcular esse preço do produto baseado nos tributos estaduais e federais, não deixando de levar em conta as despesas fixas e variáveis, e na própria aula foi feita a avaliação da turma”, informou o professor.

Dori Barreto explicou que a grande dificuldade do empresário é a formulação do preço dos produtos que comercializam; Segundo ele, a maioria utiliza a margem bruta, ou seja, uma média de mercado de preço. “Já os nossos alunos aprenderam a calcular com números reais, conhecimentos técnicos. Futuramente, esse conhecimento pode refletir na educação para a formulação de preços e no consumo do cliente. Se o empresário fizer uma formulação de preço adequada pode ser benéfico para o consumidor”, analisou.

O curso de Gestão Fiscal e Tributária tem duração de 18 meses. Uma nova turma inicia no dia 28 de outubro. As aulas acontecem somente aos sábados das 9h às 16h30, com intervalo para o almoço. A especialização está direcionada para profissionais graduados em áreas relacionadas às ciências contábeis, administração de empresas, economia e direito que atuam na gestão fiscal, tributária, empresaria, controladoria e áreas afins. Os interessados podem entrar em contato por meio dos telefones 2121-5540, 2121-5541 e 98103-3221.

Élissan Paula Rodrigues