DRF/Boa Vista e Prefeitura de Mucajaí firmam parceria para implantação do balcão de autoatendimento

A Delegacia da Receita Federal em Boa Vista firmou na ultima sexta-feira, 20, parceria junto à Prefeitura de Mucajaí com assinatura de Termo de Cooperação Técnica para a implantação do autoatendimento oruentado dos serviços prestados pela Receita Federal.

O Protocolo de Cooperação Técnica tem por objeto a conjugação de ações na implantação e manutenção do funcionamento de um espaço de Autoatendimento Orientado destinado a orientar os cidadãos na obtenção de serviços que podem ser realizados de forma autônoma por meio do canal eletrônico de atendimento no sítio RFB na internet, de modo a possibilitar o atendimento desse tipo de demanda dos cidadãos em Mucajaí.

O Autoatendimento Orientado da Receita Federal do Brasil (RFB) constitui-se de um espaço estruturado para prestar orientações aos contribuintes de modo que estes obtenham serviços e informações por meio da página da RFB na internet, de forma autônoma.

A parceria, visa o interesse público, mediante colaboração mútua e intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos para o funcionamento do espaço de Autoatendimento Orientado da RFB em espaços da Prefeitura Municipal de Mucajaí, que estarão vinculados tecnicamente à Delegacia de Boa Vista;

Vai propiciar aos cidadãos da região de Mucajaí, o acesso aos serviços oferecidos pela RFB que estejam disponíveis na modalidade eletrônica por meio do sítio do órgão na internet; aproximar o fisco federal da comunidade por meio da orientação tributária e fiscal aos colaboradores da PREFEITURA MUNICIPAL e, na sequência, à população local, contribuindo para a formação cidadã e para o processo de inclusão digital do cidadão.

Foi realizado uma visita no espaço onde será implantado o projeto e os servidores da Prefeitura passarão por treinamentos na Delegacia da Receita Federal de Boa Vista no período de 23 a 27 de outubro e no dia 30 de outubro começaram os atendimentos no Município.

Na ocasião, também foram entregues kits sobre a Educação Fiscal nas escolas.