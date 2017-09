Dramaturgia: Sesc promove espetáculo teatral no final de semana

Com a proposta de desenvolver o trabalho artístico de jovens atores do estado de Roraima e aproximar a comunidade de espetáculos teatrais, o Sesc Roraima realizará nos dias 15 e 16 de setembro, as apresentações do projeto “Dramaturgia Leituras em Cena”. O evento que é aberto ao público, é resultado de oficinas teatrais realizadas no Sesc pelo ator e diretor Altemar Di Monteiro.

Nesta sexta, o Grupo MEIOFIU apresentará na Orla Taumanã, às 20h, o teatro de rua “Desordem e Retrocesso”. O espetáculo relata a história de uma família venezuelana atingida pela crise imigratória no país. Com o elenco de seis atores, os preconceitos e as questões sociais, financeiras e pessoais, são os principais assuntos abordados em cena.

No sábado, às 19h, o Grupo Atorlândia inicia as apresentações iniciam com o espetáculo “Uma Vela para Dário”, abordando a crueldade humana, manipulação do ambiente caótico que está Dário, o personagem que expõe seus acontecimentos vividos antes de sua morte. A história é uma adaptação de Oscar Matteus, inspirada no conto original de Dalton Trevisan.

Logo após, o público poderá conferir ainda, a peça “A Casa da Luz Vermelha”, um contexto que retrata as vivências do nosso atual cotidiano. O roteiro se passa em um cenário de Bordel onde iremos notar a dor, preconceito e as possíveis fronteiras que acabam surgindo.

Sesc Dramaturgia Leituras em Cena

O projeto estimula a leitura de textos teatrais e promove o debate entre artistas e a comunidade. Desenvolvido há 17 anos, a proposta é trazer instrutores de outros estados para a capacitação, troca de experiências, além de formar grupos com diretores locais para a montagem e apresentação de “leituras encenadas”.

Larissa Mello