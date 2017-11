DPE Itinerante atende população de Mucajaí

Com objetivo de levar assistência jurídica gratuita a toda população do interior, a Defensoria Pública do Estado (DPE) percorre as diversas localidades do Estado com o Defensoria Itinerante. E nesta terça-feira, 14, os moradores da Vila do Roxinho, no município de Mucajaí. As ações ocorrem na Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

De acordo com o subdefensor, Stélio Dener, esse tipo de atendimento itinerante permite que pessoas que não possuem condições de se deslocar para uma comarca próxima sejam atendidas.

“Os atendimentos estão superando nossas expectativas. As pessoas vêm tirar dúvidas e algumas já estão com os documentos para ingressar com ação e nós estamos peticionando ao Judiciário. Percebemos que muitas pessoas têm problemas para resolver na Justiça e desconhecem que naquele problema também existe um direito”, explicou Dener.

Entre os atendimentos estão questões relacionadas a dívidas, divórcios, pensão alimentícia, disputa de guarda, reconhecimento de paternidade, consumidor, entre outros. Poderão ser atendidas pessoas com renda inferior a três salários mínimos.

A documentação necessária é documentos de identificação pessoal como RG, CPF, Certidão de casamento dos envolvidos, além de comprovante de renda e residência, outros documentos relacionados com o assunto do atendimento.

Celton Ramos