DPE: Câmara de Conciliação realizou mais de doze mil atividades em 2017

A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Núcleo da Defensoria Pública do Estado (DPE), que presta serviço ao povo de Roraima com alternativas de solução de conflitos, sem que haja a necessidade de recorrer previamente ao Judiciário, realizou 12.468 atividades em 2017. Os números são da Corregedoria-Geral da DPE.

Desse total de atividades, 5.894 pessoas foram atendidas pela Câmara, representando um aumento de 20,7% em relação ao mesmo período do ano anterior (2016), que contabilizou 4.880 atendimentos.

De acordo com a defensora pública, Elceni Diogo, titular da Câmara, a cada ano as pessoas têm buscado mais por acordos jurídicos. “Esse aumento é bom porque representa que as pessoas estão cada vez mais cientes de seus direitos. E também que sabem do papel e o trabalho que a Defensoria desenvolve”, ressaltou.

A defensora destaca que foram bastante produtivos os trabalhos. “Muitas ações foram homologadas, aprendemos com cada caso que chegou até a Câmara, e nos sentimos realizados em ajudar tantas pessoas a solucionarem seus conflitos por meio da conciliação”, declarou Elceni.

Na Câmara, as partes recebem a assistência de uma defensora pública que atua como mediadora e pacificadora dos conflitos. Para isso, ela dispõe de uma equipe multiprofissional transversal. A equipe leva as partes ao melhor entendimento de seus conflitos e consequentemente a melhor solução possível nas audiências.

Para 2018, a expectativa da defensora é de continuar o trabalho desenvolvido há 14 anos, e o desejo de que todos os conflitos que vierem a surgir sejam solucionados de forma pacífica. “Nosso desejo e trabalho é o de sempre resolver as coisas de forma pacífica, para que as pessoas consigam resolver seus conflitos, evitando desgastes não apenas físico como também mental as partes envolvidas”, finalizou.

A Câmara de Conciliação está localizada na Avenida Glaycon de Paiva, 1681, bairro São Vicente, no prédio onde funciona a Vara da Justiça Itinerante. O atendimento ocorre de segunda a sexta das 07h30 às 13h30.

