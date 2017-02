Domingo foi de decisões nos Jogos de Verão 2017

Foram três dias de Jogos de Verão, dois deles dedicados às competições esportivas que movimentaram o Complexo Ayrton Senna neste final de semana. No total, oito modalidades disputaram as finais dos jogos. Neste domingo, último dia de competições, foi a vez de conhecer os campeões do vôlei, beach soccer, jiu-jitsu sem kimono, futevôlei e futebol americano.

No beach soccer masculino, Independente e Atlético Valência disputaram a final. Com um placar apertado de 1×0, o Independente conquistou o título de campeão da terceira edição dos jogos. O time, que joga originalmente futsal, levou para a areia a mesma garra das quadras. A equipe do São Raimundo ficou na terceira colocação

Para o zagueiro do Independente, Frank Júnior, 29, anos, os Jogos de Verão são um incentivo para os atletas de Boa Vista. “No ano passado, nossa equipe tinha sete jogadores, neste ano aumentou para nove. A cada edição mais atletas querem participar porque é um evento sério”, disse…

Na final feminina, o São Raimundo fez três gols sobre o Independente e comemorou o a conquista do campeonato. O terceiro lugar ficou com o Atlético Valência.

A mulherada também fez bonito no jiu-jitsu e disputou três categorias. Na categoria Adulto – 59 kg, Eliene Silva ficou com o primeiro lugar. Na categorial adulto – 69 kg, o título foi para Ester da Silva. Na categorial adulto – 79 kg, Fabiana Pereira foi a vencedora.

Eliene Silva, 25 anos, participou pela primeira vez dos Jogos de Verão e já garantiu o primeiro lugar na categoria Adulto – 59 kg. Ela destacou a importância do evento esportivo para os atletas. “É fundamental ter um evento como os Jogos de Verão. Os atletas do jiu-jitsu treinam muito e precisam de campeonatos para disputar. É uma tranquilidade porque os jogos já fazem parte do calendário e você pode se preparar com antecedência porque sabe que o evento vai acontecer”, falou.

No masculino foram disputadas seis categorias com seguintes campeões: Adulto – 76 kg: Leonardo Ulhoa. Adulto – 86 kg: José Leandro. Adulto 96 kg: Ítalo Torquato. Adulto Marrom/Preta – 76 kg: Geydson Cardoso. Adulto Marrom/Preta – 86 kg: Tarcio Marcos. Adulto Marrom/Preta – 96 kg: Daniel Trindade.

No vôlei de areia, a dupla masculina Sander e Wesley foi a campeã. O segundo lugar ficou com a dupla Sheldon e Leo e o terceiro com a dupla James e Roger. No feminino, o título de campeã dos Jogos de Verão foi para a dupla Josy e Walesca. Juliana e Dany ficaram em segundo, e o terceiro lugar com a dupla Laura e Patrícia.

A final do futevôlei também foi disputada neste domingo. A dupla Genilson e Moisés ficou com o terceiro lugar, Loro e Cananel em segundo. A grande campeã da modalidade foi a dupla Dieguinho e David.

A última modalidade a conhecer o campeão dos Jogos de Verão foi o futebol americano adaptado para a areia. A final foi entre o time Escaravelho de Roraima e Cavaliers do Amazonas. A equipe da casa levou a melhor e ficou com o título de campeã dos Jogos de Verão. As mulheres também receberam a premiação no futebol americano: 1º Boa Vista Nornas e em 2º Mambas.

Cerca de mil atletas participaram dessa edição dos Jogos de Verão. As competições começaram em outubro do ano passado com as etapas classificatórias. A ideia do evento é incentivar a prática esportiva na cidade e valorizar os atletas de Boa Vista. De acordo com o coordenador de Esportes da Fetec, Renny Adonai, ao longo do ano há uma grande agenda esportiva acontecendo na cidade, principalmente nas praças públicas.

“A Prefeitura tem valorizado bastante o esporte, os atletas e a população de modo geral. Nossas praças estão sendo revitalizadas, muitas modalidades acontecendo, como a Academia Aberta, Esporte Noite Adentro e outros projetos. E isso mostra que o público pode comparecer, se exercitar e contribuir também com o nosso esporte”.