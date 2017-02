Dois foragidos perigosos são presos após ação conjunta entre polícias do AM e RR

Um trabalho conjunto realizado nesta segunda-feira, 6, entre as equipes da Dicap (Divisão de Inteligência e Captura) da Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania) com policiais militares do DII (Departamento de Informação e Inteligência), e Derfd (Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudacões) do Amazonas resultou na prisão de dois perigosos foragidos roraimenses que residiam no Estado vizinho.

O primeiro a ser preso foi Maxuwel Castelo Branco, 23 anos, conhecido como “Feijão”. Ele estava foragido da Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo) em Roraima desde o dia 12 de novembro do ano passado. Após identificar o local onde Maxuwel estava no Bairro Nossa Senhora de Fátima, zona Leste de Manaus, as equipes fizeram a abordagem e o recapturaram.

De acordo com as investigações, ele estava no Amazonas para praticar crimes a mando de uma organização criminosa. Maxuwel cumpria pena por roubo e responde a um processo por homicídio.

A segunda prisão foi de Walteirto de Almeida Silva, 49 anos, mais conhecido como “Goiano”. A prisão ocorreu no Bairro Cidade Nova. Durante a abordagem, na tentativa de evitar a prisão o acusado jogou o veículo contra os Policiais, além de bater na viatura e em dois outros veiculos, iniciando um acompanhamento que findou após as equipes conseguirem estourar um dos pneus do carro do foragido.

Durante as investigações as equipes descobriram que Walteirto, após fugir de Roraima, estabeleceu residência no Amazonas e trabalhava como moto-taxista.

Ele cumpria pena na Pamc por ser considerado o autor de um triplo homicídio ocorrido em 1999, em Goiás, que teve como vitimas: Jackeline Oliveira Bueno, Lílian Resende Mendanha e Jaime Souza de Moura.

Walteirto era foragido da Justiça de Goiás e foi preso em Roraima em maio de 2010, no mesmo ano foi condenado a 39 anos de prisão, mas fugiu da Pamc no dia 16 de setembro daquele ano.