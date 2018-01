Dois foragidos da PAMC são recapturados na Venezuela

Na tarde desta segunda-feira, 22, mais dois foragidos da Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo) foram recapturados pela policia da Venezuela em Santa Elena de Uairén.

As prisões aconteceram graças à parceria entre a inteligência da Dicap (Divisão de Inteligência Captura) que solicitou apoio da força de segurança da Venezuela e da Guiana, enviando as fotos de todos os presos que fugiram na sexta-feira, 19.

Após serem recapturados, Herick Douglas De Alencar Souza e Angelino Ribeiro Gomes Barbosa, foram entregues à delegacia da Polícia Civil de Pacaraima. Após a confirmação da identidade dos capturados, eles foram conduzidos para Boa Vista.

De acordo com o chefe da Dicap, Roney Cruz, a rapidez na recaptura dos foragidos se deu após um intenso trabalho da inteligência e da parceria com as policias dos países que fazem fronteira com o Estado.

“Estamos trabalhando intensivamente na capturas desses foragidos. Não temos autonomia para atuar em outros países, portanto é preciso ressaltar a importância do apoio que as polícias venezuelana e guianense têm prestado nesse momento”, contou Roney.

Para o secretário da Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania) Ronan Marinho, as prisões dos foragidos em Santa Elena, reforça a suspeita da ação do crime organizado em busca de apoio para seu fortalecimento.

“A ida dos presos só reforça nossas suspeitas de que as facções se aproveitam da crise que a Venezuela vem passando para buscar apoio dos venezuelanos para fortalecer o crime no Estado, com aquisição de drogas e armas”, disse Ronan.

Lista atualizada

Com essas prisões, subiu para 19 o número de fugitivos recapturadas pelas Forças de Segurança do Estado. Foram recapturados até o momento: Fernando Góes Pereira, Felipe France Fidelis Lemos, Eliércio da Silva Peixoto, Fábio Martins da Silva, Mayke Roberto de Souza da Silva, Nilton José Abraão, Getúlio Pinho Tomis, Marcelo Magalhães da Silva, Waldenilton Pereira Joaquim, Francisco da Silva Kaitan, Lívio

Mendonça Tupinambá, Ronaldo de Souza Penha, Carlos Rabelo Pinheiro, Adriano Pereira dos Santos, Rayan Silva Araújo, Natanael Souza Silva, Herick Douglas De Alencar Souza, Angelino Ribeiro Gomes Barbosa e Kleber Barbosa Trindade. As equipes continuam as buscas e em breve mais foragidos serão localizados.

Além disso, foram presas quatro pessoas acusadas de auxiliarem na fuga dos detentos.

Interior

A PMRR (Polícia Militar de Roraima) desencadeou operações na capital e no interior na busca dos foragidos e no reforço do policiamento ostensivo. Os municípios de Caracaraí, Alto Alegre, Rorainópolis (na divisa com o Amazonas) e Pacaraima (na fronteira com a Venezuela) tiveram operações de busca pelos foragidos.

Denúncia

A população pode ajudar na recaptura dos foragidos, denunciando através dos telefones 190 (Polícia Militar), 08002780130 ou 99139-9529 (WhatsApp) (Dicap). A identidade será mantida no mais absoluto sigilo.

Wesley Oliveira