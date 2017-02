Doação de sangue: Hemocentro lança a Campanha “Carnaval Solidário’

Com a proximidade do feriado de Carnaval, o Hemoraima (Hemocentro de Roraima) quer incentivar as doações para garantir bolsas de sangue durante o período festivo. “Carnaval Solidário: Antes da diversão, faça uma doação, doe sangue e proporcione alegria”, é o nome da campanha. “O intuito é abastecer o estoque, pois a demanda aumenta significativamente”, disse a assistente social da unidade, Rafaela Pessoa.

Nas vésperas do carnaval o número de doadores tende a cair, enquanto a demanda por doações aumenta. “Muitos doadores ainda estão de férias ou aproveitam o feriado prolongado para viajar, precisamos reforçar o estoque’, comentou a assistente social.

O Hemoraima é responsável pela captação e distribuição de sangue para as unidades de saúde da capital e interior do Estado, incluindo a rede privada, que dependem de bolsas de sangue, para realizar as cirurgias de emergência, para atender os pacientes que correm risco de perder sangue durante o procedimento.

“Para realização de cirurgia é necessário ter um estoque numa quantidade ideal. Nesta época ocorre o aumento de cirurgias de emergência no Hospital Geral de Roraima, devido a muitas ocorrências como de vítimas em acidentes de trânsito”, disse Rafaela.

Os servidores também estão participando da Campanha ‘Carnaval Solidário’. Cada um tem a missão de conseguir dois doadores. “Os servidores estão abraçando esta campanha, alguns já estão se articulando com os amigos e familiares para doarem sangue e contribuírem nesta ação”, explicou Rafaela Pessoa, acrescentando que durante o feriado de carnaval o Hemoraima estará fechado, e as doações devem ocorrer antes, para reforçar o estoque.

Como doar

Os interessados em doar sangue devem comparecer ao Hemoraima de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao HGR.

Para ser um doador de sangue basta ser saudável, ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de idade precisam estar acompanhados dos pais. Os doadores devem pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. É preciso ter uma boa noite de sono e no dia da doação tomar um café da manhã reforçado. Também é necessário levar documentos com foto para que a doação seja oficializada.

Não ingerir alimentos gordurosos nem fumar até 2h antes da coleta. Pessoas com febre, gripe ou resfriado não podem doar temporariamente, assim como grávidas e mulheres no pós-parto. Nas duas horas que antecedem ao procedimento, o voluntário preenche um cadastro e em seguida é avaliado clinicamente. Se não houver nenhum obstáculo clínico, a coleta é realizada logo em seguida.