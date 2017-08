Divulgado resultado preliminar da 1ª fase do Exame da OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acaba de divulgar o resultado preliminar da primeira fase da 23a edição do Exame de Ordem Unificado, que foi aplicado em todo Brasil no dia 23 de julho de 2017.

Para quem não concordar com o resultado, o prazo para interposição de recursos começa às 12h do dia 8 de agosto de 2017 e vai até as 12h do dia 11 de agosto de 2017, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Para recorrer, os candidatos deverão utilizar exclusivamente o Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, que fica no site da FVG. As decisões dos recursos e a divulgação do resultado final devem ser anunciadas estão previstos para 22 de agosto de 2017.

Os aprovados e os que pediram reaproveitamento da 1ª fase do XXII Exame farão a 2ª fase (prova prático-profissional) na data provável de 17 de setembro de 2017.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

Para acessar o resultado preliminar da primeira fase, acesse http://s.oab.org.br/arquivos/2017/08/xxiii-eou-resultado-preliminar-1-fase.pdf

Alexsandra Sampaio