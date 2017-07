Divulgado número de inscritos no processo seletivo do Campus Boa Vista

A Comissão Permanente de Processo Seletivo e Vestibular do Campus Boa Vista (CPPS-CBV) divulgou o número de inscritos no Processo Seletivo e no Vestibular 2017.2. São 283 inscritos para o vestibular do curso superior de Licenciatura em Educação Física e 1.328 inscritos para os cursos técnicos subsequentes, totalizando 1.611 candidatos.

De acordo com o professor Ismayl Carlos Cortez, presidente da comissão, esse número ainda pode aumentar já que alguns bancos demoram mais de cinco dias úteis para informar a efetivação do pagamento da inscrição.

O número de inscritos nos processos seletivos e nos vestibulares do CBV tem aumentado a cada edição, pois o campus tem investido em campanhas de divulgação estreladas pelos próprios alunos. “Quando fazemos peças de divulgação envolvendo os alunos, em cenas do ambiente escolar, essas imagens têm um maior número de compartilhamentos e curtidas nas redes sociais, o que, de certa forma, ajuda na divulgação ao público jovem, que é o nosso público-alvo”, disse Marcos Sá, coordenador de Comunicação Social do CBV.

Virginia Albuquerque