Disputas esportivas e músicas marcaram o encerramento 2ª edição dos Jogos do Servidor

Nesta sexta-feira, 27, ocorreram as disputas finais e o encerramento da 2ª edição dos Jogos Esportivos do Servidor Municipal. Além das disputas os atletas e torcedores tiveram a oportunidade de participar de uma grande festa no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna.

Enquanto aconteciam as disputas finais o público presente pode contar com uma festa temática de Halloween com a presença da Feirinha de Artesanato e Gastronomia, atividades lúdicas para a criançada e música ao vivo com a Banda Elos. Muitos participantes compareceram caracterizados de acordo com o tema proposto.

Ao comemorar o resultado dos jogos o secretário municipal de administração, Paulo Bragato, agradeceu aos servidores pelo envolvimento nas competições. “Agradeço a todos os envolvido, pois tivemos uma participação de quase mil servidores atletas que gostam do esporte e isso nos incentiva a promover ainda mais a integração e confraternização entre todas as secretarias” observou.

O secretario aproveitou o momento para parabenizar todos os servidores municipais pelo Dia do Servidor, celebrado todo dia 28 de outubro (hoje). “ Eu quero aqui parabenizar, pois os servidores da prefeitura têm muito a comemorar por esses anos todos de evolução, de gestão e de envolvimento dos servidores. Dizer do nosso compromisso que é continuar valorizando e fazendo com que o servidor tenha cada vez mais condições de desenvolver ser trabalho com qualidade de vida” concluiu.

Foram cinco dias de disputas e 17 secretarias municipais participaram das competições esportivas. Os jogos são uma iniciativa da Prefeitura de Boa Vista por meio do programa Servidor de Valor, realizada em alusão ao Dia do Servidor Público. Foram disputadas modalidades como Futebol de areia Feminino e Masculino; Vôlei de areia misto; Tênis de mesa; Dominó (dupla); Queimada Feminino e Masculino.

O servidor da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST) Erlivan Leão, bi campeão na modalidade futebol de arreia, destacou que a realização dos Jogos valoriza o servidor por meio da integração das equipes. “A integração social entre as secretarias é muito importante e evento como este valoriza o servidor, por isso espero que continue sendo realizado”disse.

Edson Rodrigues