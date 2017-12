Dirigentes do São Raimundo lamentam ausência das atletas do Ríver

Pela segunda vez as atletas do Ríver não compareceram ao estádio Ribeirão na tarde deste domingo, quando deveriam enfrentar o São Raimundo em jogo válido pela segunda rodada do 2º Turno do Campeonato Roraimense de Futebol Amador Feminino.

O técnico do São Raimundo Beto Vieira bem como o presidente da agremiação Sérgio Caranguejo lamentaram a ausência das atletas do Ríver. Vieira disse também que espera uma punição para o Verdão da Aparecida.

Na abertura da competição no dia 3 passado, apenas 5 atletas do Verdão da Aparecida estiveram no Ribeirão, quando a equipe iria jogar também contra o São Raimundo.

Neste domingo o trio de arbitragem comporto pelo juiz Kaio Forte e os assistentes Fabricio Freire e Nilton Pereira, esperam os 15 minutos regulamentares, e como a equipe do Ríver não se fez presente ao Ribeirão, foi determinado W x 0 em favor do São Raimundo.

Segundo o treinador do Mundão, é lamentável que isto tenha acontecido em duas ocasiões na mesma competição. Beto afirmou que o São Raimundo se preparou para o jogo, teve gastos e além do mais as atletas ficaram na expectativa para a partida que não aconteceu.

O dirigente Sérgio Caranguejo declarou que o fato do Ríver ter faltado aos dois jogos contra o São Raimundo, não quer dizer que as atletas do Verdão da Aparecida estivessem com medo de enfrentar a equipe dele.

“Na realidade é uma completa falta de respeito com o São Raimundo e esperamos que fatos desta natureza não voltem a acontecer. Diante disto, esperamos que o Ríver venha a seu punido” frisou Sérgio.

O presidente da Comissão de Arbitragem, Clovis Rates ao ser abordado sobre o caso, disse que a súmula será encaminhada para o Tribunal de Justiça Desportiva que tomará as medidas que o caso requer.

No jogo da próxima quarta contra o Atlético Roraima, o São Raimundo poderá contar com as atletas Lu e Amanda que cumpriram suspensão no W x 0 neste domingo. O Mundão não contará com a zagueira Erika que quebrou o braço direito quando de uma dividida no jogo contra o Tricolor da Mecejana no último dia 10.

Wilson Barbosa