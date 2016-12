Diretoria eleita do Sinter para o triênio 2016-2019 é empossada

Em cerimônia realizada na manhã desta terça-feira, dia 20, na sede da entidade, a Comissão Eleitoral deu posse à nova Diretoria eleita do Sinter para o triênio 2016-2019.

A Chapa 2, encabeçada pelos professores Flávio Bezerra e Edinelza Farias, junto com os demais membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, assinaram o Termo de Posse, em solenidade que contou com a presença de diversas autoridades como a senadora Ângela Portela (PT), o deputado estadual Evangelista Siqueira (PT), a secretária-geral da CUT-RR, Antônia … e representantes de sindicatos.

Em seu discurso de posse, o professor Flávio Bezerra destacou o papel de cada um dos membros da Diretoria, com ênfase na diretora ajunta, professora Edinelza, que tem grande respeito da categoria por sua trajetória como educadora em Roraima.

“Ela é a cara dessa chapa. Responsabilidade, respeito para com os servidores federais e estaduais. E ela vai ser essa nossa mãezona. Quero agradecer a cada um que votou na gente e os que não votaram. O nosso compromisso é com todos. O Sinter vai criar uma nova história, uma história de unidade. Confiem na gente. A nossa luta não está começando, ela continua, porque somos fortes aqui e em qualquer lugar”, afirmou.

O professor Flávio lembrou que essa Diretoria sabe e tem consciência da dificuldade que vai enfrentar, mas não vai abrir mão de fazer o que tem de ser feito para garantir a unidade da categoria.

“Tivemos uma campanha que foi marcada pela divisão. Já, nós, apostamos na unidade. Aceitamos o desafio de ir nas escolas da Capital e do Interior. Não rebatemos as acusações que nos foram feitas, a gente mostrou trabalho, responsabilidade. Sabemos que ganhamos o sindicato e agora partimos para a próxima eleição, que é ganhar o sindicalizado. Nós acreditamos na unidade da classe trabalhadora. Temos o desafio do enquadamento, que agora está nas mãos da Justiça, mas nós não vamos abrir mão de acompanhar, de lutar e buscar o direito de todos. Esse é o nosso compromisso”, destacou.

Ornildo Souza, em seu discurso de despedida à frente do Sinter, destacou algumas conquistas feitas durante sua gestão. “Enfrentamos ao longo do mandato que agora termina, muitos desafios. Superamos alguns deles, porém não foi possível lograr êxito em todos. Tivemos algumas conquistas como a aquisição de uma área de lazer em Rorainópolis e também compramos um terrenos, onde construímos a sede própria da delegacia do Sinter naquele município. Compramos um terreno em Pacaraima, onde também já estamos construindo a sede própria. Adquirimos um terreno para a construção de uma área de lazer em Boa Vista, que será construída pela nova gestão. Sabemos que ainda falta muito a fazer. Estamos no caminho certo, mas precisamos do apoio de toda a categoria para podermos caminhar de forma mais eficaz na conquista de nossos direitos”, disse.

Gilvan Costa