Diretoria da Fenale se reúne com servidores e presidente da Assembleia

Em visita a Assembleia Legislativa de Roraima, nesta sexta-feira, 25, a diretoria da Fenale (Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal) se reuniu com os servidores do quadro efetivo e com o presidente da Casa, deputado Jalser Renier (SD). O encontro teve a finalidade de estreitar laços com o Poder Legislativo.

Na primeira reunião, os servidores explanaram as conquistas adquiridas, como a recente aprovação do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração), aguardado há 20 anos pela categoria. A servidora Sônia Lúcia Nunes comentou que a reunião foi importante para estreitar laços com a Fenale. “Foi produtiva porque a diretoria da Fenale nos falou sobre a importância de termos um sindicato próprio, tanto é que a assessoria jurídica da Federação tirou muitas dúvidas sobre os procedimentos que precisamos adotar para ter nosso sindicato”, disse.

O presidente da Fenale, João Moreira, parabenizou o presidente da Assembleia, deputado Jalser Renier, por ter atendido esse pleito dos servidores. “Algumas Assembleias Legislativas estão com o PCCR defasado, e aqui na Assembleia de Roraima esse plano é uma conquista para a categoria e até mesmo para a presidência da Casa que não mediu esforços para essa aprovação”, comentou.

O presidente Jalser Renier agradeceu a visita da diretoria da Fenale e ressaltou que é sempre bom ter uma entidade preocupada com seus associados. “Aqui na Assembleia os servidores efetivos são nosso parceiros, pois têm livre acesso para expor o que precisam. Mas são reivindicações pacíficas, até porque vivemos em harmonia com os funcionários concursados, aliás, com todos”.

Edilson Rodrigues