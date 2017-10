Direito Médico e Redes Sociais são temas de palestras no CRM-RR

O Conselho Regional de Medicina de Roraima (CRM-RR) promove no dia 19 de outubro, a partir das 19h, em sua sede no bairro Canarinho, uma noite de palestras em comemoração ao Dia do Médico. A partir das 19h, a advogada e presidente da Comissão de Saúde e Direito Médico da OAB/RR, Carolina Santana, apresenta a palestra Direito Médico e a partir das 20h, a jornalista Carla Cavalheiro trata sobre as Reações e Relações do Mundo Digital às Condutas Profissionais dos Médicos.

“Vamos oferecer à classe médica, em Alusão ao Dia do Médico (18/Outubro), duas palestras importantíssimas para todos os profissionais. São temas que não fazem parte da prática médica, mas que influenciam diretamente no cotidiano de todos. Hoje não temos como fugir das questões ligadas às redes sociais e uso da internet, assim como o Direito Médico, assunto de grande relevância que permeia o médico, paciente e o ambiente de trabalho”, disse Blenda Garcia, Presidente do CRM – RR.

As palestras integram o programa de Educação Médica Continuada do CRM-RR, são gratuitas e têm como público alvo médicos, estudantes de medicina e jornalistas. As inscrições podem ser feitas pelo link www.crmrr.org.br/inscricao. As vagas são limitadas.

Redes Sociais

Carla Cavalheiro é jornalista e entre suas especializações, tem MBA em Marketing e Gestão de Redes Sociais. É sócia da agência de comunicação que assessora a Federação Médica Brasileira, entidade que agrega 16 sindicatos de médicos em todas as regiões do país, incluindo o de Roraima. Tem vivência de quase 10 anos no ambiente médico e realiza estudos e avaliações periódicas sobre o Código de Ética Médica e as regulamentações do Conselho Federal de Medicina relacionadas à publicidade médica.

“Pesquisa do CFM do ano passado comprova que o médico é o profissional com maior credibilidade no país, situação os coloca em grande visibilidade. A proposta do nosso trabalho é mostrar que todos somos cobrados por nossas atitudes e que os médicos são os mais visados nesse ambiente”, declara.

A palestra é direcionada a médicos, estudantes de medicina e jornalistas. “Carecemos no Brasil de jornalistas especializados em saúde e como consequência, temos poucos profissionais que conhecem a regulamentação da Medicina no país. Temos um levantamento de um escritório de Direito Médico parceiro de nossa agência que confirma que mais de 50% dos processos dos médicos nos CRMs estão relacionados às questões de publicidade e divulgação”, acrescenta.

Por vivência no ambiente digital, Carla editou em julho deste ano em parceria com o jornalista Rubens Flôres e a designer Bianca Justiniano, um livreto sobre Etiqueta Digital, que tem um capítulo específico para Whatsapp. “Em algum momento nos perdemos no ambiente digital. Perdemos a postura, a educação. Esquecemos até mesmo os horários de conversar com as pessoas! Não raro recebo mensagens durante a madrugada com demandas de trabalho!”. O livreto será distribuído aos participantes da palestra.

Marta Gardênia