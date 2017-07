Diocese de Roraima ultima preparativos para o Seminário Laudato SI’

Leigos e religiosos da Diocese de Roraima, envolvidos com a preparação do Seminário Laudato SI’ Roraima, reúnem-se nesta terça-feira, 18, às 19h, para rever os detalhes finais da programação, cujo evento acontecerá entre 27 e 30 de julho. O evento internacional pretende discutir a encíclica do Papa Francisco sobe o cuidado da criação e da nossa casa comum, bem como assumir compromissos com a questão Pan-amazônica. A reunião dos coordenadores será na sala da Prelazia, localizada na Rua Bento Brasil, 613, Centro.

A histórica encíclica Laudato Si’ ou ‘Louvado Sejas’, nos desafia a “ouvir o grito da terra e o grito dos pobres”, por meio da conversão ecológica, mudanças no estilo de vida e na sociedade, e forte ação política. É uma campanha mundial do Movimento Católico Global pelo Clima (MCGC) e suas organizações parceiras para aumentar a conscientização da mensagem da Laudato Si’ e estimular todos a agir com a urgência exigida pela crise climática.

Além do compromisso coletivo, há a responsabilidade individualizada. Todos podem assinar o compromisso para se conectar a uma rede mundial de indivíduos, organizações e comunidades que se unem para cuidar da nossa casa comum. Acesse: http://vivalaudatosi.org/ . “O Papa Francisco nos deu mais do que um documento. Na verdade ele nos chama a viver, verdadeiramente, a Laudato Si’”, diz a leiga, Gilmara Fernandes.

Segundo o bispo de Roraima, Dom Mario Antonio, o Papa Francisco chamou as mudanças climáticas de ‘um problema global’, um dos principais desafios que a humanidade enfrenta atualmente. “Precisamos de ações concretas e globais. Por isso, a ideia de construir a Rede Eclesial em vários estados”, explicou.

Programação

A abertura oficial e aberta para todo o púbico será dia 28 de julho, a partir das 19h30, na Praça Fábio Paracat, com apresentações culturais, poesia com o roraimense Eliakin Rufino, grupo de dança dos indígenas da malacacheta, entre outras atuações.

Já, nos dias 29 e 30, o seminário da Repam será no Colégio Claretiano, o dia inteiro. Os debates vão girar em torno do meio ambiente, questão agrária, ribeirinha, meu urbano, povos indígenas.

Ao final do seminário, os participantes vão elaborar uma “carta compromisso” como síntese das reflexões subdivididas em três categorias: povos indígenas, ribeirinhos e urbanos. Esta “carta” representa um importante instrumento de articulação das organizações sociais da Amazônia/RR preocupadas com as questões socioambientais que afetam toda a sociedade.

Celton Ramos