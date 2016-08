Digão e Canisso da banda Raimundos se apresentam em Boa Vista neste sábado

Os músicos Digão e Canisso, integrantes da banda Raimundos, se apresentam neste sábado, 27, a partir das 22h, no Ville Roy Grill. O palco será compartilhado ainda com as bandas locais Waken, Dark V8, Ponto 3, Deadly Hatred e o Dj Washington Silva.

Os dois resolveram se unir em um projeto em dupla para viajar pelo Brasil em uma turnê paralela a da banda. O projeto tem como objetivo disseminar a cultura e “manter a chama do rock viva com mais intensidade”.

O projeto solo do vocalista e guitarrista dos Raimundos terá em seu repertório altas doses de clássicos incontestáveis da história do gênero do rock.

Digão nos presenteará com grandes sucessos e toda a liberdade que somente um projeto paralelo como esse pode proporcionar. Eles passeiam por diversas vertentes, homenageando bandas como Paralamas do Sucesso, Titãs (com uma versão reggae de “Sonífera Ilha”), além de um curioso mashup entre “No Woman No Cry”, de Bob Marley, e “Reggae do Maneiro”, de sua banda titular, os Raimundos.

Apesar desse repertório mais “leve” agradar bastante o público, em determina-do momento da apresentação, Digão e Canisso, começam a cantar os rocks mais pesados como “Eu Quero Ver o Oco”, “Me Lambe” entre outras…

O Show em Boa Vista é apresentado pelo Grupo 7 Elos Multimídia & En-tretenimento, e terá a produção local da equipe de produção da Agência 7 Elos, que prometem um mega espetáculo ao público. Segundo a presidente do Grupo 7 Elos, a publicitaria Eliana Vianna, todos os detalhes de produção para a realização do evento já foram atendidos mediante as exigências do contrato.