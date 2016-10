Diecast RR apresenta o maior acervo Militaria em miniaturas do Brasil em Boa Vista

Em comemoração ao mês de outubro que é dedicado as Crianças, a turma do RR Clube HQ realiza sua 1ª Mostra Militaria em Boa Vista, apresentando o maior acervo de coleções de brinquedos militares do Brasil, durante a 7ª edição do Diecast RR – Encontro de Colecionadores de Miniaturas.

A programação acontece neste sábado, 8, na loja GP Mania, no Shopping Garden, bairro Caçari, das 16h às 21h. A entrada é franca e a programação também contará com as atrações especiais da loja GP Mania, no crazy kart e pista de autorama.

Serão expostas mais de 1000 miniaturas sob o tema Militaria, com soldados, veículos, aviões, helicópteros e dioramas. As coleções são parte do acervo de quatro colecionadores roraimenses, integrantes do RR Clube HQ: Jorge “Dragunov” da Silva, Augusto Bornéo, Saulo Rodrigues e Rafael Jorge.

“Essa será a primeira vez que o público roraimense poderá prestigiar a coleção militaria completa destes colecionadores do RR Clube HQ”, destacou Michel Sales, coordenador do Encontro.

Outra pedida no 7º Diecast RR, será uma homenagem especial ao Batmóvel da série de TV de 1966, que este ano completa 50 anos.

Durante o Encontro, vários colecionadores vão apresentar a miniatura que ficará exposta de forma diferenciada no evento.

Mais de 15 expositores também vão mostrar suas figuras de ação, quadrinhos e livros, além de objetos personalizados.

“O Batman é um dos heróis preferidos do público infantil e adulto. Durante o 7º Diecast RR celebraremos a façanha dos quadrinhos do Batman com seu icônico Batmóvel. Apresentaremos uma série de veículos utilizados pelo herói nos últimos 50 anos. E esse será mais um Encontro de sucesso, com total entretenimento positivo, saber sem igual e adrenalinapara as famílias boa-vistenses prestigiarem.”, ressaltou Michel.

Curiosidades

Militaria – Segundo o dicionário, militaria é aquilo que condiz às forças armadas, aos soldados: arte militar, meio militar. No colecionismo refere-se a diversidade produtos de produtos como medalhas, uniformes, veículos, armamentos e até mesmo produtos personalizados, bem como as miniaturas de brinquedos.

Batmóvel – Em 1966, o Cavaleiro das Trevas chegava as TVs dos Estados Unidos interpretado pelo ator Adam West tendo o personagem Robin representado pelo ator Burt Ward.

O Batmóvel foi introduzido a trama pelo customizador George Barris, que pensou em um projeto baseado no conceito Lincoln Futura, da Ford, permanecendo repleto de apetrechos, o bólido com canhão laser, “Bat-fone” (precursor dos celulares), rádio, monitor de vídeo, câmeras, rede de captura, computadores e outros acionadores.

BatmóvelHot Wheels – Desde 2007 a Hot Wheels produz a miniatura na escala 1:64, séries mainline e retro. Em convenções oficiais da marca, o Batmóvel esteve presente na 26ª Anual de Colecionadores dos Estados Unidos e na do México de 2010.

Diecast Roraima

Desde 2015 o RR Clube HQ realiza o Diecast RR, objetivando Encontros de Colecionismo de Miniatura em Roraima. E já foram mais de 10 eventos, promovidos em shoppings, escolas, centros culturais e lojas da Capital.

O Diecast RR promove lazer, descontração, aprendizagem, desperta a paixão em futuros colecionadores e favorece o contato entre os antigos.

A Mostra inclui o acervo de mais de 30 colecionadores, apresentando raridades nas escalas 1:18, 1:24, 1:32, 1:43, 1:50, 1:60, 1:64, 1:72, entre outros, com exposição de dioramas, customização, troca, venda e sorteios de diversos brindes para o público se envolver.

As famílias podem prestigiar miniaturas de filmes, carros nacionais antigos, esportivos e musclescars, figuras de ação, quadrinhos, livros e produtos personalizados, além de poder retroceder no tempo e recordar os bons tempos de infância.

Serviço

Diecast RR – Militaria- Entrada Franca

Loja GP Mania, ShoppingGarden

Sábado, 8 de outubro, das 16h às 21h

Realização: RR Clube HQ

Apoio: GP Mania