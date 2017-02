dialogaculturarr: gestores de cultura dos municípios​ e Secult debatem a cultura em Roraima

A videoteca Francisco Aragão, no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, está recebendo gestores culturais dos municípios de Roraima para um diálogo sobre cultura. O #DialogaCulturaRR, organizado pela Secult (Secretaria Estadual de Cultura) acontece nesta segunda, 13, e terça-feira, 14, e visa ampliar o debate sobre o desenvolvimento do movimento cultural no Estado.

A abertura do evento teve a participação da secretária de Cultura, Selma Mulinari, que falou sobre o Sistema Estadual de Cultura. “É papel da Secult, mostrar como funciona o Sistema Estadual de Cultura, Lei 1033, de 22 de março de 2016, organizando e realizando um trabalho em parceria com os municípios para que eles também possam implantar as leis municipais em seus municípios, utilizando esse modelo”, explicou.

São esses mecanismos que regem o SMC (Sistema Municipal de Cultura), como o Fundo Municipal de Cultura, os Conselhos municipais, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, entre outros elementos.

Para ter acesso ao Sistema Nacional e Estadual de Cultura, os municípios precisam se organizar. “O #DialogaCulturaRR visa preparar os gestores, os prefeitos, para que possam trabalhar dentro dessa nova roupagem. A governadora Suely Campos tem uma preocupação voltada para setor cultural, seja, na implementação, na construção de um segmento mais forte. Por isso, estamos tendo esse primeiro contato com os prefeitos e secretários logo no início da sua gestão, para que possamos consolidar ações e fortalecer a cultura no Estado”, complementou a secretária.

A diretora da Biblioteca Pública do Estado, Tânia Magalhães, foi uma das palestrantes no evento. Para ela, é fundamental a participação nesse momento em que os gestores dos municípios terão conhecimento do funcionamento do Sistema Estadual de Cultura. “Vamos passar orientações técnicas de como funciona uma Biblioteca, quais os incentivos que ela tem que ter e buscar para levar o conhecimento e incentivo à leitura”, disse, reforçando que, é a população que ganha com essa parceria.

A vice-prefeita do município de Amajarí, Rosangela Santana, destacou a importância do evento e parabenizou a governadora Suely Campos. “Nossa expectativa é muito boa em relação ao #DialogaCulturaRR, porque vai esclarecer muitas dúvidas e será uma ajuda para os municípios. No Amajarí, foi criada a Fundação de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mas falta implantar os elementos que são necessários para o funcionamento; o Fundo Municipal de Cultura, o Conselho. O evento será muito proveitoso para podermos incentivar a cultura nos nossos municípios”, destacou.

O secretário de Cultura de Iracema, Jociney Nogueira, aprovou a iniciativa. “A governadora foi muito feliz em chamar os gestores de cultura dos municípios para fazer essa parceria. Hoje, os municípios não têm condições de promover projetos sozinhos. Tenho certeza que este evento será importante na divulgação e concretização dessas ações”, explicou.

“Esperamos esclarecer as nossas dúvidas para que possamos sair daqui com essas informações e criar as leis que faltam para que a secretaria de Alto Alegre funcione como dever ser”, disse o secretário de Cultura de Alto Alegre, Pablo Melo.

Programação do dia 14

Durante a manhã, os grupos de trabalho farão apresentação dos seus municípios. A partir das 14h30, haverá apresentação cultural, seguida da entrega dos calendários municipais de cultura, diagnóstico dos municípios, propostas para 2017 e encerramento do #dialogaculturaroraima.

Vânia Coelho