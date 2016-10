Diabetes: Sesau vai distribuir 9 mil caixas de fitas para teste nas unidades de saúde

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) recebeu nove mil caixas de fitas para realização do teste de glicemia nesta semana. O material será destinado aos pacientes internados nas unidades de saúde do Estado de Roraima.

As fitas são utilizadas na realização de testes de glicemia, para monitoramento dos pacientes internados nas unidades de saúde da capital e interior. A partir de agora, os itens serão encaminhados conforme a necessidade de cada unidade hospitalar.

Segundo o coordenador de Assistência Farmacêutica da Sesau, Charles Gonçalves, os insumos foram adquiridos por meio processo de licitação e as empresas vencedoras entregaram os itens conforme o prazo estabelecido. “Através desta compra, poderemos manter a regularidade na distribuição destes insumos pelos próximos meses, conforme a necessidade das unidades de saúde do Estado”, explicou.

Além disso, os estoques de insulina humana NPH e insulina humana regular, que são as de fornecimento obrigatório, estão com fornecimento regular para o tratamento dos pacientes que estão internados nas unidades hospitalares.

Fornecimento

Os municípios são responsáveis pelo fornecimento de insumos para insulinodependentes aos pacientes que fazem uso regular deste material. Após consenso entre gestão estadual e Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Roraima (Cosems) em uma reunião ordinária da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) – fórum de negociação entre o Estado e os Municípios –, ocorrida em 4 de dezembro de 2013, foi estipulado que além dos recursos do Ministério da Saúde no valor de R$ 5,10 por habitante/ano para financiar a aquisição de medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no Estado de Roraima, o Governo do Estado passou a repassar recursos, no valor de R$ 2,36 por habitante/ano, para financiar a aquisição dos medicamentos, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes, transferidos para a conta dos fundos municipais de saúde, desde janeiro de 2014.