Dia Nacional do Surdo foi marcado por apresentações em libras nas escolas municipais

A escola municipal Aquilino Mota Duarte realizou na manhã desta terça-feira,26, o Coral de Libras em homenagem ao Dia Nacional do portador de Deficiência Auditiva. Com luvas brancas os estudantes interpretaram as músicas Trem Bala e Raridade.

O Coral de Libras, formado pelos alunos da 5º ano D, aprenderam a letra das músicas que foram interpretadas em português e depois a turma aprendeu a versão em língua de sinais (libras). De acordo com a professora Joanéia Ribas, especialista em educação especial, a apresentação é o resultado de todos os trabalhos desenvolvidos com todos os alunos.

“O ensino de libra na sala de aula é muito importante para estabelecer a comunicação entre a pessoa ouvinte e a pessoa surda no ambiente escolar, contribuindo assim com a inclusão. E o trabalho com a música, por meio do coral de libra, garante um melhor aprendizado e a realização de momentos culturais como este”, explicou.

A rede municipal de ensino oferece vagas para alunos com necessidades especiais em todas as escolas do município, e garante a matrícula na escola municipal mais próxima de sua residência. Atualmente a rede municipal de ensino conta com 21 alunos portadores de deficiência auditiva matriculados.

Pra Nilva Patuci, gestora da escola Aquilino, o trabalho tem o objetivo de prover a inclusão de todos “Não é por que o aluno é deficiente auditivo que ele está fora, nós podemos nos comunicar através da língua brasileira dos sinais e o nosso coral está dizendo isto gora” afirmou.

Disse ainda que a modalidade de educação especial envolve toda comunidade. “Ao aprender a linguagem de sinal ele vai saber se comunicar com seu vizinho, na sua igreja, e está preparada para isso, inclusive, com a inclusão, todos aprendem a respeitar o diferente” acrescentou.

Além da Aquilino Mota Duarte aconteceram apresentações para lembrar o Dia Nacional do portador de Deficiência Auditiva. Momento cívico da Escola Municipal Arco-Iris, a gestora apresentou o hino nacional em Libras. Na Frei Artur Agostini, além de trabalhar o tema durante toda a semana com vídeos, desenhos, discussão, no momento cívico desta foi apresentado uma música em libras e distribuição de panfletos aos alunos e a comunidade presente.

Edson Rodrigues