Dia Nacional da Construção Social em Roraima atende quase 1400 pessoas

Com o tema “Minhas Escolhas, Meu País”, o DNCS 2017 (Dia Nacional da Construção Civil), realizado neste sábado, 19, em Boa Vista – RR reuniu 1.396 pessoas e consolidou 2.737 atendimentos durante toda a manhã, das 8h às 13h horário local. O evento contou com a participação de 15 parceiros e 120 voluntários e tinha a meta de realizar 2.000 atendimentos e atender 800 pessoas.

O evento reuniu famílias de trabalhadores da indústria da construção, familiares e dependentes pelo mesmo objetivo, de usufruir serviços de saúde, cidadania, lazer, bem estar e qualidade de vida inteiramente de graça.

De acordo com o coordenador do evento em Roraima, Aníbal Valentino, além de oportunizar aos visitantes os serviços essenciais de saúde e qualidade de vida, o DNCS quis passar uma mensagem reflexiva a cerca do tema. “O objetivo foi garantir a realização de todos os serviços e a satisfação de nossos visitantes, como também, mostrar por meio do tema dessa ação, que o cidadão pode ser a transformação que deseja ver no país. Em outras palavras, o DNCS 2017 quis mostrar que as escolhas de cada indivíduo podem fazer a diferença”, afirmou.

Entre os visitantes da ação, o trabalhador da empresa Coema Paisagismo, Levi Abreu dos Santos, divorciado e pai de dois filhos, aproveitou o sábado para garantir que as crianças tivessem uma consulta pediátrica e brincassem um pouco. Levi trabalha há oito meses na empresa e é a primeira vez que participa do DNCS e saiu satisfeito.

A dona de casa Sionete de Jesus Ramos Corrêa, 52 anos, esposa do trabalhador da empresa Oliveira Energia, Natural da Cidade de Belo Monte no Estado do Pará, contou que está apenas há quatro meses em Roraima e participou do DNCS junto com o filho. Dona Sionete, aproveitou muito bem os serviços oferecidos durante toda a manhã, ao todo foram cinco serviços: clínica médica, exame clínico das mamas, preventivo, fonoaudiologia, aplicação de flúor e ainda ganhou um kit de escovação, contendo escova de dente, gel dental e um fio dental.

Durante a programação os presidentes do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Roraima (Sinduscon-RR), empresário Rivaldo Neves e Clerlânio Fernandes e o diretor-tesoureiro, Veronildo Holanda acompanhados pela Superintendente do Sesi, Almecir de Freitas Câmara, visitaram todos os postos de atendimentos.

Para o vice-presidente do Sinduscon-RR, Clerlânio Holanda, o DNCS tem sido um evento que tem ganhado proporção e tem atendido consideravelmente as necessidades dos trabalhadores e seus dependentes, e como resultado dessa ação o Sinduscon avalia de forma satisfatória o trabalho em todas as edições.

“Nosso sentimento é de muita satisfação ao visitar todas as áreas onde estiveram sendo realizados os serviços e, perceber no rosto, no olhar das pessoas a felicidade e o bem-estar de ter conseguido uma consulta, por exemplo. Isso é um reflexo positivo de nossa atuação e nos faz acreditar que estamos no caminho certo”, destacou.

De acordo com o coordenador do DNCS em Roraima, Aníbal Valentino a sensação é de dever cumprido. “Para mim, ter coordenado o evento Dia Nacional da Construção Social foi muito gratificante, principalmente pelo fato de ultrapassarmos nossa meta de atendimento e ver a satisfação dos trabalhadores e seus dependentes que escolheram vir participar dessa programação. Esse grande mutirão de cidadania trouxe vários serviços essenciais na área de saúde, lazer, cidadania e educação, onde o trabalhador da construção se reúne com a sua família para ter um dia voltado para a diversão, cuidados com a saúde, além da utilização de serviços que tragam bem estar e qualidade de vida”, afirmou.

Serviços

Foram realizados mais de 30 serviços como: Odontologia; Clínica Médica; Exame Preventivo; Pediatria; Exame Clínico das Mamas; Avaliação e Orientação Nutricional; Massagem; Vacinação; Corte de Cabelo; Limpeza de Pele; Cadastro para Estágio; Emissão Carteira de Estudante; Emissão de Carteira de Trabalho; Emissão de CPF; Foto 3×4; parcelamento de contas; Atividades recreativas (totó, pula-pula, tênis de mesa, queimada, futsal mirim); Aulas de Jiu-Jitsu; Ginástica Laboral; Degustação de alimentos saudáveis; Apresentação de Capoeira; entrega de mudas de plantas e muito mais.

O DNCS é promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc), e pelo SESI Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil. Em Roraima o evento é realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON/RR e o Serviço Social da Indústria – SESI/RR.

DNCS em números:

Atendimentos: 2.737

Pessoas Atendidas: 1.369

Serviços de Cidadania diversos: 541

Serviços de Saúde: 1.870

Serviços de Lazer: 326