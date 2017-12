Dia Internacional: idosos atendidos no Creas recebem homenagem

“Fiquei muito emocionada com lindas homenagens”. Foi assim que começou o dia da dona Raimunda Pereira, de 80 anos, recebendo o carinho dos filhos, netos e profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Boa Vista. Nesta quinta-feira, 28, o Creas promoveu no auditório do Centro de Ciência, Tecnologia e Informação (CCTI), evento para comemorar o Dia Mundial do Idoso, celebrado no dia 1º de outubro, e também homenagear os idosos assistidos pela unidade.

“O dia do idoso não é apenas um dia, porque quando se ama, se ama todo dia, quando se respeita, se respeita todo dia. Então escolhemos um dia para homenageá-los, por suas histórias de vida, suas lutas, conquistas, mas o nosso carinho, admiração e dedicação está presente todos os dias”, destacou a gerente do Creas, Cristiane Nunes.

O evento contou com a apresentação do coral do Cabelos de Prata, palestra do doutor Raimundo Carlos de Sousa, geriatra da Unidade Básica de Saúde do 13 de Setembro, que falou sobre vida saudável, além de homenagens de filhos para os idosos, declamação de poema e música, feita por integrantes do Cabelos de Prata, histórias de vida e superação que emocionou os presentes.

“Fiquei feliz de receber essa homenagem dos meus filhos. Eu amo meus filhos e agradeço a Deus pela minha família”, disse dona Josélia Ferreira, de 73 anos, que é assistida pela Creas.

A coordenadora do Idoso e da Pessoa com Deficiência do Creas Boa Vista, Gisele Martins ressaltou que o idoso tem um papel importante na sociedade, por isso, o Creas desenvolve um trabalho junto às famílias para garantir que os direitos dos idosos assistidos na unidade sejam respeitados. “Nosso trabalho é contínuo e unificado para que possamos ter êxito no resultado. Fazemos o acompanhamento junto às famílias, visitas domiciliares, com o intuito de fazer o regate e o fortalecimento do vínculo que foi rompido”, contou.

Creas

O Creas é uma unidade que oferta serviço especializado e continuado às famílias (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres), em situação de ameaça ou violação de direitos, dentre elas: violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de risco pessoal e social associados ao uso de drogas e negligência.

O trabalho do Creas é desenvolvido pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Social, e busca construir um espaço para acolhimento dessas pessoas, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, priorizando a reconstrução de suas relações, permitindo a superação da situação apresentada. Os serviços ofertados nos Creas são desenvolvidos de modo articulado com a rede de serviços da assistência social, órgãos de defesa de direitos e das demais políticas públicas.

Shirléia Rios