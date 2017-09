Dia Estadual do Caburaí será comemorado dia 8 de setembro

O ponto mais setentrional do Brasil, o Monte Caburai, com 1.455 metros de altitude, está localizado em Roraima, no município do Uiramutã, a 319 km de Boa Vista. Por iniciativa dos deputados Jalser Renier (SD) e Brito Bezerra (PP), a lei estadual 992/2015 institui o Dia Estadual do Caburaí no calendário oficial de eventos do Estado, comemorado anualmente no dia 8 de setembro.

Este ano completará 19 anos que ocorreu a expedição que comprovou que o Caburai é o ponto mais alto ao Norte do país. O fotógrafo Platão Arantes participou e foi um dos coordenadores da primeira expedição, em 1988, e dez anos depois publicou um livrou intitulado “Do Caburaí ao Chuí”.

Para comemorar a data, Platão Arantes está participando de um projeto piloto na Escola Estadual América Sarmento Ribeiro, de autoria do deputado Brito, ministrando palestra aos alunos que se inscreveram no 1º Concurso “Do Caburaí ao Chuí”. Essa ação pedagógica, segundo o parlamentar, é importante para divulgar ainda mais que o ponto mais setentrional do Brasil, o Monte Caburai, fica em Roraima.

“A geografia por meio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) já é oficial, e divulga nos livros que o ponto mais alto fica em Roraima. Mas como não é de conhecimento geral, junto com deputado Jalser Renier fizemos o projeto para divulgar ainda mais o Monte Caburai, pois ainda existem estudantes no Estado que usam do Oiapoque ao Chuí. Este concurso valoriza também o trabalho do Platão, que coordenou a expedição. A ideia é que possamos através deste trabalho chamar a atenção do povo brasileiro e gerar novos postos de trabalho a partir do turismo, que não causa dano algum e traz muitos dividendos para Roraima”, disse Brito, ao ressaltar que doou para a biblioteca da escola 300 livros Do Caburaí ao Chui.

Platão Arantes disse que falar da expedição quase 20 anos depois é sempre uma emoção. “Para mim é uma satisfação muito grande ter ministrado essa palestra. A receptividade e o interesse dos alunos foram enormes. O livro ‘Do Caburaí ao Chui’ não somente fala da expedição, mas de todo o trajeto do Estado. Então quem lê o livro passa a conhecer o Estado, desde a criação. Esperamos que esse projeto piloto possa ser estendido para outras escolas. Se isso acontecer, melhor será para divulgar o Monte Caburaí”, disse o fotógrafo.

O deputado Jalser Renier ressaltou que a divulgação do Monte Caburai no calendário oficial de eventos implica em mais visibilidade para o Estado. “Quando propus junto com a deputada Lenir Rodrigues (PPS) o primeiro projeto reconhecendo o Monte Caburaí como ponto extremo Norte do Estado de Roraima e do Brasil, é porque já sabíamos que esse reconhecimento público vai além das fronteiras. Mas junto com o deputado Brito sentimos a necessidade de criar o Dia Estadual do Caburai para ser mais um marco, mais uma oportunidade para todas as gerações que vivem neste Estado divulgar e se orgulhar que em Roraima está o ponto mais alto do Norte do País”, disse o parlamentar.

Segundo Platão, dos 900 estudantes do ensino médio da escola estadual América Sarmento, 660 se inscreveram no concurso que conta com as categorias história em quadrinho (gibi); cordel; e artigo de opinião. Os três primeiros lugares vão ganhar notebook, tablet e celular, respectivamente.

Marilena Freitas