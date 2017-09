Dia Estadual da Juventude Cristã será comemorado no sábado

Em celebração ao o Dia Estadual da Juventude Cristã, jovens de diversas igrejas se reunirão na Praça do Mirandinha, localizada no bairro Caçari, a partir das 17h30, de sábado, 23. A comemoração contará com apresentações de grupos e bandas musicais e será aberto ao público. O Dia Estadual da Juventude Cristã, previsto na Lei 1.070, é comemorado no dia 22 de setembro e o projeto é de autoria da deputada Angela Águida Portella (PSC), aprovado em 2016, pela Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR).

“Este projeto foi sugestão de alguns jovens que, por meio da fé cristã, têm trabalhado junto a outros jovens e adolescentes e com isso contribuído com a nossa juventude e sociedade. Eles têm sido os atores principais em causas morais, como a valorização da família, construção de uma cultura de paz e exemplos de altruísmo e transformação social, atuando voluntariamente dentro de suas igrejas ou comunidades”, reforçou a Angela Águida.

De acordo com a coordenação, confirmaram participação no evento as igrejas Batista Getsêmani de Roraima (Ibget), Adventista do Sétimo Dia, Igreja de Deus na Amazônia, e as bandas Visão do Reino e De Um, entre outras.

O evento conta com o apoio da Omer (Ordem dos Ministros Evangélicos de Roraima) e Omebe (Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e do Exterior). O pastor Rômulo Xavier, um dos diretores da Omer, disse que mais uma vez a comemoração desta data servirá para desmistificar a ideia de que os jovens envolvidos com trabalhos dentro da igreja são caretas ou alienados, “eles fazem música, teatro, dança e procuram ser o melhor para o próximo e sociedade”, disse Rômulo.

Conforme o projeto, o termo cristão se refere a evangélicos e católicos. Segundo dados do Censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2010, pouco mais de 85% da população brasileira se declarou cristã.

Tarsira Rodrigues