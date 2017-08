Dia dos pais tem comemoração descontraída em escola municipal

Os pais dos alunos da Escola Municipal Maria do Perpétuo Socorro Freire Brandão, no Conjunto Cidadão, tiveram um dia especial nesta sexta-feira,11. A unidade preparou uma programação que envolveu apresentações de músicas, danças, homenagens e brincadeiras com a participação dos papais. A ideia é reforçar a importância da paternidade para a vida dos filhos.

Muitos alunos emocionaram seus pais ao declararem o seu amor. Foi o que deixou o papai Moisés Silva, 32, com lágrimas nos olhos ao ver o seu pequeno Vitor Gustavo cantando para ele e Moisés Júnior em sua apresentação com a turma. “Foi tudo lindo. Meu filho realmente me pegou de surpresa com a canção e fiquei encantado com o que eles fizeram. A escola desempenha uma função muito especial na vida das famílias e vendo eles desinibidos para falar, cantar e dançar, nos deixa feliz e emocionado”, disse.

Para a gestora da unidade, Cleudimar Santos, o momento é de demonstrar o quanto a figura paterna é importante para o desenvolvimento da criança. “Passamos a semana ensaiando, e trabalhamos atividades que representem a importância do pai na família e para finalizar os trouxemos para acompanhar de perto o que preparamos com todo o carinho”, ressaltou.

Sempre acompanhando de perto a educação do pequeno Weriton Davi, o pai Weriton Ferreira, frisou que o homem precisar ser mais presente na vida dos filhos, não deixar toda a carga nas costas das mães. “Sou um pai bem presente na rotina do meu filho. Trabalho, mas sempre dou um jeito de participar ativamente das atividades na escola, saber como está o desempenho dele e ainda reservar um tempo para brincar e curtir com ele. Esse momento aqui hoje é maravilhoso, é um tempo a mais dedicado a ele”, declarou.

Assim, todas as escolas passaram a sexta-feira comemorando o Dia dos Pais com a criançada. Algumas fizeram atividades em sala de aula, outras fizeram programações especiais e outras confeccionaram lembrancinhas para surpreenderem os papais em casa. Na Escola Carmem Eugênia Macaggi, por exemplo, uma turma do 3º Ano, da professora Consolata, colocou em prática o Projeto “Papai na minha escola e na minha sala de aula”, onde os pais participaram das aulas com os alunos.

Ceiça Chaves