Dia do Professor: educadores da rede municipal demonstram seu amor pela profissão

Para ser professor, não bastar saber ensinar, tem que amar e se orgulhar do que faz. Muitos acreditam que a arte de educar é um dom que corre nas veias. Mas, o que se sabe, é que este profissional é um dos mais importantes na vida de uma pessoa. Alguns são desinibidos, outros mais sérios, mas todos eles estão ali unidos por um único ideal: preparar os pequenos cidadãos para o futuro. E para celebrar esta profissão tão essencial, anualmente o dia 15 de outubro é reservado para homenagear os mestres do ensino.

A Prefeitura de Boa Vista acredita nisso e aposta nesse profissional todos os dias do ano. Hoje, a rede municipal conta com mais de dois mil professores distribuídos nas 82 escolas do município (zona urbana, rural e indígena). A prefeitura credita a eles pela melhoria na qualidade da educação em Boa Vista e nas boas médias alcançadas no Ideb.

A professora da Escola Municipal Maria Teresa Maciel, Conceição Fontenelle, leciona há 22 anos, sete deles em escolas da prefeitura. Ela sabe bem do seu importante papel na vida do aluno. “Ser professor para mim é a melhor das profissões. Você tem em si a responsabilidade de orientar, de acolher, amar, ajudar e fazer a diferença na vida daquela criança que você cuida todos os dias”, disse.

Ela ressaltou ainda o quanto é prazeroso trabalhar como professora do município, devido a disposição de recursos didáticos e pedagógicos e pela assistência que é dada tanto pela gestão escolar como pela Secretaria Municipal de Educação. “Temos hoje um ensino que não é solto, é centralizado, focado, vistoriado e observado de perto. Eu costumo dizer que quem estuda no município hoje tem todas as condições para ser um cidadão consciente e bem formado no futuro”, ressaltou.

A professora Diarraira Alves leciona há 23 anos, e há cinco dá aulas no município. Segundo ela, a palavra que melhor define a profissão de professor é “esperança”. Isso porque todos os dias ela vai para a sua missão na esperança de transformar vidas. “Tenho a minha profissão como uma verdadeira lição de vida, porque enfrentamos diariamente muitos desafios e aprendemos muito com eles. É muito gratificante saber que somos um grupo capaz de melhorar e capacitar essa nova geração”, disse ela.

Hoje, o município conta com 2.162 professores concursados. Todos que ingressam na rede recebem um notebook para as suas atividades diárias, seja como titular de sala de aula, gestor ou na área pedagógica administrativa. Uma iniciativa que visa proporcionar melhores condições de trabalho ao educador.

Além do salário, os professores titulares de sala de aula contam com a Gratificação de Incentivo à Docência (GID). Cada um dos 1.324 professores titulares recebem hoje o valor mensal de R$ 350 por vínculo, por ser ele o responsável por acompanhar e alfabetizar uma turma de cerca de 30 alunos. Todos trabalham apenas 25h/semanais enquanto que na legislação nacional a carga horária é de 40h/semanais.

Outra vantagem em ser professor da Prefeitura de Boa Vista é o Prêmio Meritocracia, que reconhece as boas práticas de ensino de professores que apresentam resultados na aprendizagem dos alunos. O Prêmio é conhecido entre a classe como 15º salário. O valor é equivalente a uma remuneração mensal e é pago somente aos professores titulares que tiveram seus dossiês analisados e aprovados pela Coordenação de Formação da Secretaria Municipal de Educação.

Ceiça Chaves