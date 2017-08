Dia do Pedestre: Smtran faz ação educativa no Centro de Boa Vista

Por conta do Dia do Pedestre, comemorado no dia 08 de agosto, a Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran), por meio da Divisão de Educação e Prevenção de Trânsito levou conscientização no centro de Boa Vista na tarde desta quarta-feira, 09. A ação educativa contou com o apoio de jovens do Projeto Crescer.

As equipes de agentes de trânsito e jovens do Crescer entregaram panfletos e deram orientações sobre o cuidado no trânsito, como andar sempre na faixa de pedestre ao atravessar uma via, fazer uso das calçadas, observar os sinais coloridos dos semáforos, placas, entre outros itens fundamentais à segurança do pedestre.

“O principal objetivo desta ação é trazer à tona a responsabilidade do pedestre como elemento fundamental no trânsito. Ele tem direito, mas também tem deveres. Então, através dessas ações, em localidades onde os transeuntes estão em massa, nós levamos esta mensagem educativa de como ele deve se portar em via pública, como ele deve atravessar as vias, como utilizar as calçadas, entre outros assuntos”, disse Ney Brito, coordenador do Depet.

A dona de casa Maria Lúcia Almeida diz que sempre atravessa as avenidas pelas faixas de trânsito, porém muita gente ainda não respeita esse direito que o pedestre tem. “A gente acena com as mãos, mas tem motorista que não para e quase nos ‘bate’ na faixa. Ou então para bem em cima. É assustador”, disse.

Quanto a isso, Ney explica que mesmo com a conscientização, cada indivíduo no trânsito deve fazer a sua parte, obedecendo às leis e a sinalização. “A nossa preocupação ainda é quanto aos atropelamentos, que é algo ainda constante em nossa cidade, mesmo com todo esforço que nós da Smtran e outros órgãos de segurança tem em conscientizar através de ações educativas. Porém não podemos deixar de dar continuidade neste trabalho. Por isso estamos constantemente nas ruas, trabalhando esta consciência em cada pessoa”.

Fábio Cavalcante