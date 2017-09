Dia do Idoso é marcado com programação especial nas unidades básicas

O Dia Nacional do Idoso está sendo celebrado nas unidades básicas de saúde com diversas ações. A prefeitura de Boa Vista oferece oportunidade de convivência e melhoria de qualidade de vida para esse público, tanto na área de saúde como na social.

Na manhã desta a terça-feira, 26, a unidade Silvio Botelho, no bairro dos Estados, realizou uma programação que começou com uma animada aula de zumba. O professor de educação física voluntário colocou a turma se movimentar logo cedo.

Vicência Maria de Sousa, 84, é viúva, tem uma filha, cinco netos e nove bisnetos. Ela foi uma das idosas que mais dançou durante a programação. “Que atividade muito boa, aqui a gente esquece as coisas ruins da vida e se diverte mesmo”, disse animada.

Após a aula de zumba o grupo se reuniu para o café da manhã e o sorteio de brindes, em seguida participaram do espaço da beleza, com manicure, maquiagem e design de sobrancelhas. A assistente social do Núcleo de Apoio a Saúde da Família, Elivalda da Silva Fernandes, também conversou com o grupo sobre os tipos de violência contra idosos.

“Tem muitos idosos que sofrem violência e muitas vezes não têm noção do que está se passando. Abordamos aqui os tipos de violências mais comuns conforme pesquisa e esclarecemos o que podem fazer e onde procurar ajuda. Hoje 77% das violências envolvem negligência, falta de cuidados com idoso, 51% é psicológica e 38% é a questão financeira. A ideia é orientá-los para que eles saibam onde procurar ajuda”.

Na sexta-feira, 29, às 8h30, a unidade André Gurjão realiza na Casa Mãe Núcleo Cidadão, uma programação voltada para o grupo de idosos e hiperdia, com palestras, atendimento médico e outras atividades. A Casa Mãe Núcleo Cidadão fica na R. CC-24, s/nº, Laura Moreira – Conj. Cidadão.

Shirléia Rios